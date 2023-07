Auch, wenn sich Pastor Jochen Steinle aus freien Stücken für den Antritt einer neuen Stelle in Reutlingen entschieden hat, wird er in den letzten Tagen in Mengen oft wehmütig. „19 Jahre sind eine lange Zeit, aber es hat uns hier immer sehr gut gefallen und wir haben den Schritt nie bereut“, sagt er und spricht damit auch für seine Frau Brigitte. Am Sonntag, 23. Juli, wird er um 10.15 Uhr in der Stadtmission Mengen seinen Abschiedsgottesdienst halten.

Doch noch eine Veränderung

Einmal im Jahr werden im Süddeutschen Gemeinschaftsverband, zu dem die Stadtmission gehört, Personalgespräche mit den Pastoren geführt. Fühlen sie sich wohl an ihrem Platz, wünschen sie sich Veränderungen, gibt es offene Stellen, die zu ihnen passen könnten? „Mit Mitte 50 muss ich dann schon irgendwie die Entscheidung treffen, ob ich bis zum Ruhestand in Mengen bleiben oder noch einmal etwas Neues machen möchte“, sagt Jochen Steinle. Die Vorstellung, die Reutlinger Gemeinde gemeinsam mit einem motivierten Leitungskreis voranzubringen, habe ihn sehr gereizt. „Unser Sohn ist aus dem Haus, meine Frau war einverstanden, deshalb nehme ich die Herausforderung sehr gerne an.“

In Mengen mit offenen Armen empfangen

Dabei hofft er, in Reutlingen genau so schnell Kontakt zu den Menschen zu bekommen wie in Mengen. „Wir sind warm empfangen worden und haben die Menschen als gesellig, offen und hilfsbereit erlebt.“ Das sei vor allem auch bei der Baumaßnahme 2009/2010 deutlich geworden, als viele Ehrenamtliche mitangepackt haben, um den Anbau zu verwirklichen und mehr Räume für die Gemeindemitglieder zu schaffen. „Ab da musste sich die Gruppe des Kindergottesdienstes auch nicht mehr bei uns im Esszimmer treffen“, erinnert sich Steinle.

Alle sollen sich eingeladen fühlen

Heute findet in und um die Stadtmission ein Gemeindeleben in der offenen und lockeren Atmosphäre statt, die Jochen Steinle stets als erstrebenswert erachtet hat. „Ich möchte, dass sich von den Gottesdiensten Jung und Alt gleichermaßen angesprochen fühlen und alle sich eingeladen fühlen, vorbeizukommen“, sagt er. Dass dies funktioniert, zeige sich dadurch, dass sonntags immer wieder neue Gesichter unter den im Schnitt 80 Gottesdienstbesuchern seien.

Pastor setzt auf soziale Medien

In solchen Fällen zahlt sich aus, dass Steinle seit den Beschränkungen durch die Corona–Pandemie verstärkt auf soziale Medien setzt. Der sonntägliche Gottesdienst wird zwar nicht mehr live übertragen, ist aber ab dem Nachmittag auf dem Youtube–Kanal der Stadtmission abrufbar. Auf Instagram hat der Kanal mehr als 2400 Follower. „Da stehe ich bei bestimmten Themen wie Hoffnung oder Mut auch immer wieder im Austausch mit Menschen, die keinen besonders engen religösen Bezug haben“, sagt er. „Das weitet auch den eigenen Horizont.“

80 Ehrenamtliche engagieren sich

Beim Stadtradeln ist das Team der Stadtmission in Mengen vorn mit dabei, es gibt ein Frauenfrühstück, ein Männervesper und Gruppen für Kinder und Jugendliche. Gemeinsam wird gewandert oder größere Aktionen wie die Lego–Tage oder das Adonia–Musical gestemmt. „Das Tolle ist, dass wir rund 80 Ehrenamtliche haben, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren“, sagt Steinle. Der Austausch in diesem Netzwerk finden seit rund einem Jahr über eine mobile App statt, sodass die Fäden gar nicht zwingend beim Pastor zusammenlaufen müssen. „Das funktioniert super und hat noch mehr Eigendynamik reingebracht.“

Zeit der Vakanz überbrücken

Deshalb ist Jochen Steinle auch zuversichtlich, dass es der Mengener Leitungskreis und die Gemeinde schaffen, eine gewisse Zeit der Vakanz auf der Pastorenstelle nach seinem Abschied zu überbrücken. Einen Nachfolger für einen nahtlosen Übergang gibt es derzeit leider noch nicht. „Dabei wäre mir natürlich wohler gewesen“, sagt Steinle.

Das bleibt ihm in besonderer Erinnerung

In besonderer Erinnerung wird ihm die Waldweihnacht bleiben, die sich aus der Corona–Not geboren, zu einem wirklichen Lichtblick entwickelt habe. „Der Gottesdienst an der Hütte beim Aspenhäule im Wald war mit Kerzen in der Dämmerung wirklich außergewöhnlich stimmungsvoll“, sagt er. „Auch, dass das Publikum groß und bunt gemischt war, hat mich sehr gefreut.“