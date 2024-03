MAUSINI-Kindermitmachtheater im Schloss Meßkirch

Bereits zum zweiten Mal hat die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch die Vorschüler aus den Kindergärten in und um Meßkirch herum zum preisgekrönten Kindermitmachtheater MAUSINI in den wunderschönen Schloss-Saal in Meßkirch eingeladen. Im Kindertheaterstück „mutig, fair, gesund“ behandelt der Künstler Mausini aus Wald dabei aktuelle Kernthemen wie Gesundheitsförderung und Gewaltprävention.

Auf einfühlsame, spielerische und unterhaltsame Art vermittelte der vielfach ausgezeichnete Künstler, Schauspieler, Liedermacher und Kinderbuchautor Karl-Heinz Paul, wie man zum Beispiel mit Wut und Aggression besser umgehen und friedlich miteinander kommunizieren kann.

In Mausinis-Programm erleben die Kinder auf heitere und lehrreiche Weise wichtige Botschaften zu Fairness, friedvoller Kommunikation, Umgang mit Wut und Aggressionen und der gesunden Ernährung.

„Zeigt mir mal wütend“, animierte Mausini die Kinder, dieses und andere Gefühle pantomimisch auszudrücken, um andere Menschen besser einschätzen zu können. Zu den Themen Zivilcourage und wie man sich gegenüber Fremden abgrenzen kann, gab es ebenfalls einprägsame Tipps. „Trinkst du auch gerne frisches, klares Wasser?“, fragte er die Kinder, die prompt zeigten, „wie geschmeidig“ sie dieses Getränk macht. Mausini verstand es dabei hervorragend, immer wieder einzelne Kinder zum Mitmachen auf die Bühne zu holen, so dass auch die „Kleinen“ sich mal „ganz groß“ fühlen konnten.

Das Besondere an Mausinis-Spielweise ist die Vermittlung von Lernbotschaften mit Freude und Nachhaltigkeit in einem faszinierenden Wechsel von Stille, Behutsamkeit, Wiederholung und Aktivität. Von der ersten bis zur letzten Minute spürt man die jahrzehntelange, professionelle Erfahrung mit seinem Publikum.

Nach einer kurzweiligen Stunde verabschiedeten sich die Vorschüler und ihre Erzieherinnen mit einem begeisterten „Dankeschön“ bei Mausini und der Sparkasse.