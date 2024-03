Markus Eisele zum stellv. Stadtbrandmeister ernannt

Nachdem am 02.02.2024 in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bad Saulgau Markus Eisele zum Nachfolger von Marc Schmötzer gewählt wurde, oblag es nun dem Stadtrat dieser Wahl zuzustimmen. Die Zustimmung erfolgte im Rahmen der Sitzung des Stadtrats am 29.02.2024 und erfolgte einstimmig. So konnte Herr Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller im Anschluss die Bestellungsurkunde zum 1. März 2024 an Markus Eisele überreichen.

Herzlichen Glückwusch ergeht an dieser Stelle an den neuen stellv. Stadtbrandmeister Markus Eisele für die kommenden 5 Jahre, aber auch ein herzliches Dankeschön an Marc Schmötzer für seine 10 Jahre als stellv. Stadtbrandmeister. Marc Schmötzer bleibt weiterhin in seiner Funktion als stellv. Abteilungskommandant der Abteilung Stadt in einer Führungsfunktion in der Feuerwehr Bad Saulgau.