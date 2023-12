Nach 50 Jahren verlässt im kommenden Sommer ein Urgestein Mariaberg. Markante Augenbrauen und ein Schnauzer, der ihm schon seit der Pubertät im Gesicht steht: Rüdiger Böhm ist bereit „Auf Wiedersehen“ zu sagen.

Der zweite Arbeitstag war fast der letzte für den jungen Rüdiger Böhm

Als 18-jähriger Praktikant hat er 1973 im Jungbauernheim, einem noch heute stehenden Fachwerkhaus, seinen Dienst angetreten und ist Mariaberg seitdem treu geblieben. Dabei wollte Böhm bereits am zweiten Arbeitstag alles hinwerfen und nach Hause gehen.

Schon seit seiner Jugend trägt Rüdiger Böhm (rechts) wie hier im Dezember 1975 bei einer Spendenübergabe den markanten Schnauzer. (Foto: Mariaberg e.V. )

„Ich habe an einem Freitag angefangen und am Samstag war Waschtag“, erzählt Böhm. Daraufhin seien er und ein Mitarbeiter mit der 24 Mann starken Betreuungsgruppe zu den Wasch- und Duschmöglichkeiten gegangen. „Dann kam mein Kollege mit Nagelschere und Nagelzange und hat mir gesagt, dass ich jetzt allen die Finger- und Fußnägel schneiden soll“, so Böhm.

480 wären das an der Zahl gewesen. Ein Anruf bei seinem Vater mit Bitte um sofortige Abholung sei erfolglos gewesen. Zum Glück für Mariaberg, sonst hätte die Ära Böhm wohl schon am zweiten Arbeitstag geendet.

Fünf in Latein rettet ihm den Realschulabschluss

Stattdessen feierte das Sozialunternehmen Anfang November das 50. Dienstjubiläum von Böhm. Obwohl er in Mariaberg viele Akzente gesetzt hat, sei er in der Schule nicht sonderlich erfolgreich gewesen. „Ich war ein Schulversager, wie er im Buche steht“, sagt Böhm.

Ich hatte eine sechs in Latein und wollte nicht ein drittes Mal durchfallen. Rüdiger Böhm

Zweimal sei er durch die Realschulprüfung gefallen. „Ich hatte eine sechs in Latein und wollte nicht ein drittes Mal durchfallen“, so der 68-Jährige. Nach einem Gespräch mit seinem Lehrer stand statt der sechs eine fünf in Latein im Zeugnis und er konnte seinen Abschluss machen.

Obwohl der Anfang in Mariaberg in den ersten Tagen schwer war, hat Böhm nach dem Praktikum seinen Zivildienst mit Ausbildung zum Heilerziehungshelfer und -pfleger absolviert. „Der Direktor hat mir immer wieder bestimmte Aufgaben zugewiesen“, so Böhm. Deshalb habe er ständig neue Entwicklungen begleitet.

Böhm lässt Außenstellen von Stuttgart bis Pfullendorf errichten

„Ich habe nie Stillstand im beruflichen Leben gehabt. Routine hätte ich auch nicht ausgehalten“, sagt er. Böhm habe Mariaberg „von der Anstalt zum Ortsteil“ begleitet, sagt er und lacht. Was mit wenigen Häusern begann, in denen jeder Raum genutzt wurde, hat sich in Mariaberg in einen Gebäudekomplex mit etwa 50 Häusern entwickelt.

Außenstellen von Stuttgart bis Pfullendorf sind unter Böhms Leitung entstanden. „Ich habe mich bei jeder Aufgabe in die gesetzlichen Grundlagen eingearbeitet, um die Dinge auf den Weg zu bringen“, sagt er.

Böhm wollte immer bei den Menschen vor Ort sein

Nur einmal habe es eine Phase von vier Wochen gegeben, in denen er in einem anderen Unternehmen war. „Ich bin hin, um zu sehen wie die Behindertenhilfe im städtischen Bereich abläuft“, so Böhm. Mittlerweile wohnt er in Trochtelfingen, er hat aber auch in Mariaberg selbst und in Gammertingen gewohnt.

Seine Arbeit habe Böhm immer so gestaltet, dass er bei den Menschen vor Ort sein konnte. „Ich musste mir die Leute und Themen anschauen“, sagt Böhm. Einmal habe es eine Warteliste mit über 100 Kindern mit einer Behinderung gegeben, die auf eine Betreuung in Mariaberg gewartet haben. „Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin zu den Familien gefahren, um zu sehen, was bei ihnen fehlt und wie sie leben. Was sie brauchen“, erzählt er.

2008 wurde Böhm in den Vorstand von Mariaberg berufen, den er zusammen mit Michael Sachs bildete. Im Juli nächstes Jahr kommt sein Nachfolger Lars Kehling nach Mariaberg, bevor Böhm am 30. August 2024 seinen letzten Arbeitstag haben wird.

Ein Abschied für immer? „Ganz klar“, so Böhm. Für beide Seiten sei es dringend notwendig und nach 50 Jahren brauche er das auch, sagt er mit einem Lachen.