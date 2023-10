Nach zehn Jahren übergibt Anton Merkle den Dirigentenstab

Der Musikverein Marbach hätte keine bessere Plattform zum Abschied ihres Dirigenten Anton Merkle wählen können, als das diesjährige Weinfest. Ihm wurde dadurch ein großer „Bahnhof“ zuteil, denn nicht nur die Kapelle und die Marbacher Einwohnerschaft sagte „servus“ zu einem Musikanten aus Leib und Seele, der einfach zur Dorfgemeinschaft gehörte. Viele Dirigenten und Abordnungen benachbarter Kapellen wollten beim Abschied dabei sein, wenn Anton Merkle zum letzten Mal den Taktstock hebt. Und es wurde ein emotionaler Abschied, denn die Kapelle verliert mit ihm einen großartigen musikalischen Leiter und Freund, ebenso die Ortschaft, denn „der Anton“ wurde zu einem „halben Marbacher“.

„Hatten wir vor zehn Jahren Glück, dass mit der Aushilfe für ein Konzert eine zehnjährige, erfolgreiche Vereinsgeschichte mit Dirigent Anton Merkle geschrieben wurde“, so Vorsitzender Hubert Reiner. Hinter der Erfolgsgeschichte des Dirigenten verbarg sich eine strukturierte Probenarbeit, Disziplin und Ehrgeiz, um die gesteckten Ziele zu erreichen, und damit Auftritte jeglicher Art erfolgreich bestreiten zu können. Anton Merkle sei ein Musiker mit Herz und Seele, ein wunderbarer Mensch und Freund. Kameradschaft habe er mit- und vorgelebt. „Du hast Unvergessliches geleistet, die Kapelle zu einem hohen Niveau geführt und so wollten wir Dir ebenfalls etwas ,Unvergessliche’ zum Abschied schenken“, so der Vorsitzende. Alexander Hoppe hatte ein Arrangement von Musiktiteln zusammen gestellt, die Anton Merkle sich im Ruhestand anhören könne, wie sie mit ihm und dem Musikverein Marbach gespielt wurden. Jürgen Brölz dirigierte dann das Medley, Alexander Hoppe überreichte ihm dann die Partitur. Standing Ovations, Rosen und Sonnenblumen von den Musikantenfrauen ließen das Ganze dann emotional werden. Anton Merkle war einfach angetan von dem, was „seine Marbacher“ für ihn zum Abschied alles initiierten.

Der scheidende Dirigent strich dann das kameradschaftliche Verhältnis zum Musikverein heraus und: „Ihr seid eine tolle Truppe, mit Euch wie auch den drei Vereinsvorständen, die ich erlebte, hatte ich immer ein super Verhältnis. Vielen Dank, dass ich in Marbach von Anfang an so aufgenommen wurde“. Er könne mit einem positiven Eindruck das Orchester übergeben, denn sein Nachfolger sei ein super Musikant. Er ist überzeugt, dass sein Nachfolger mit klar gesteckten Zielen und entsprechendem Ehrgeiz den Musikverein Marbach erfolgreich führen wird. Omar Chechele, der künftige Dirigent in Marbach und seit acht Jahren Mitglied beim Musikverein Fulgenstadt, freut sich, den Stab von Anton Merkle übernehmen zu dürfen. „Mir und den Musikerinnen und Musikern muss es Spaß machen. Im Verein bin ich ja schon integriert und so hoffe ich, dass ich die Kapelle viele Jahre leiten darf“, so der neue Dirigent.