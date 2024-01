Kartenverkauf für Marbacher Hengstvorstellung läuft

Die Marbacher Hengstvorstellung in der Gestütsreithalle rückt immer näher. Am Samstag, 2. März, um 17 Uhr beginnt die Vorstellung der Marbacher Landbeschäler für die Zuchtsaison 2024, wie das Haupt- und Landgestüt Marbach mitteilt.

In einem mehrstündigen Programm sollen Neuzugänge für die aktuelle Decksaison zu sehen sein. Darunter sind beispielsweise der der Holsteiner Prämien- und Reservesiegerhengst Keystone von Keaton und mit Dramatic Dancer von Goldschmidt/T. ein bereits leistungsgeprüfter Dressurnachwuchs aus der direkten Mutterlinie des derzeit weltbesten Dressurpferdes Dalera TSF.

Außerdem präsentiere das Gestüt auch die Hengste aus den vergangenen Körjahren, die sich mittlerweile unter dem Sattel sowohl im Dressurviereck als auch in Springparcours bewährt haben, wie den Fuchshengst Bouwinghausen von Bonds. Die bewährten Landbeschäler zeigen zusätzlich ihre Ausbildungsfortschritte in der Dressur und im Springen bis in die schwere Klasse.

Eintrittskarten für die Live-Vorstellung können bereits vorab online auf www.diginights.com für neun Euro erworben werden. Restkarten sind dann an den Tageskassen für zwölf Euro erhältlich. Der Hengstverteilungsplan 2024 ist an den Eingängen erhältlich und im Eintrittspreis inbegriffen. Vor Beginn der Veranstaltung öffnet der Gestütsshop im „Treffpunkt Marbach“. Hunde sind in der Halle nicht erlaubt.

Im Anschluss an die Vorstellung findet mit Unterstützung der Berg Brauerei eine „Züchter-Hocketse“ in der beheizten Reithalle statt.

Ausführliche Informationen zum ältesten staatlichen Gestüt in Deutschland sowie weitere Informationen zu den vorgestellten Hengsten gibt es auf der Internetseite www.gestuet-marbach.de