Hohenzollerntag verbindet Feuer und Wasser

Vom Feuermachen im Mittelalter oder einer modernen Hochdrucknebellöschanlage, von Wasserspielen aus dem 18. Jahrhundert oder einer Feuersbrunst im ausgehenden 19. Jahrhundert wird beim diesjährigen Hohenzollerntag erzählt. Die Mitglieder des Netzwerks Hohenzollern-Orte entfalten am Sonntag, 8. Oktober, erneut einen bunten Reigen an Veranstaltungen, die sich insbesondere an Familien richten.

Bevor die Hohenzollern nach Franken kamen und von dort weiter nach Brandenburg zogen, waren sie in Schwaben zu Hause. Auf ihrer Stammburg, der Burg Hohenzollern bei Hechingen, die noch heute im Besitz des Hauses ist, sind an diesem Tag die königlichen Gemächer durchgehend geöffnet, sodass die Besucherinnen und Besucher sie nach Belieben erkunden können. Feuriges und Flüssiges gibt es im Burg-Restaurant und -Biergarten.

Das Hohenzollernschloss Sigmaringen, Residenz des fürstlichen Hauses Hohenzollern, gedenkt an diesem Tag bei der Führung „Brandheiss ‐ Der rote Hahn und der Feuerregen“ dem verheerenden Brand, der vor rund 135 Jahren den Ostflügel zerstörte. Da Feuer bekanntlich mir Wasser bekämpft wird, werden bei einer „Brünnelesführung“ die Geschichten erzählt, die jeder Brunnen in sich birgt.

Feuer und Wasser mögen sich ansonsten eher feindselig gegenüberstehen, beim diesjährigen Hohenzollern-Tag gehen sie aber eine harmonische Verbindung ein, um den Gästen in den historischen Sehenswürdigkeiten einen ebenso kurzweiligen wie interessanten Tag zu bescheren.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Website www.hohenzollern-orte.de zu finden.