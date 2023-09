Grundschule Marbach wird vor Umnutzung geräumt

Das ehemalige Grundschulgebäude Marbach steht am kommenden Sonntag, 24. September, wieder einmal im Mittelpunkt. Nachdem im Jahr 2018 die Schule geschlossen wurde, soll sie nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein zweizügiger Kindergarten, das Backhaus und ein Gemeinschaftsraum für die Bürgerschaft sollen in diesem denkmalgeschützten Gebäude Platz finden. Im Vorfeld wurde der Verein „Dorfgemeinschaft Marbach eV“ ins Leben gerufen, der zum einen den Flohmarkt und das Räumungsfest initiiert hat und zum andern auf möglichst viele neue Vereinsmitglieder hofft.

Nach der Schließung der Grundschule haben die Marbacher nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Sie waren es, die sich Gedanken darüber machten, wie man die leerstehenden Räumlichkeiten sinnvoll nutzen kann. Die Zusammenlegung des Kindergartens wie auch der Backstube sowie die Schaffung von Gemeinschaftsräumen im ehemaligen Schulgebäude waren dabei das Ziel. Das daraus entwickelte Konzept wird inzwischen von der Gemeinde Herbertingen und auch von Zuschussgebern unterstützt. So hat der Gemeinderat die Fachplanungen für die einzelnen Gewerke in Auftrag gegeben und auch die ersten Zuschussmittel sind geflossen.

„Vom Land Baden-Württemberg haben wir Gelder in Höhe von insgesamt 1,08 Millionen Euro bewilligt bekommen und aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes sind weitere Zuschüsse in sechsstelliger Höhe zu erwarten“, so die Aussage von Ortsvorsteher Bernhard Obert. Trotz dieser Gelder stellt das Projekt für die Gemeinde eine große finanzielle Aufgabe dar. Daher wolle man Unterstützung anbieten, vor allem für die Projektidee, in der ehemaligen Schule eine lebendige Dorfgemeinschaft in die Tat um zu setzen. Hierzu benötigt man viel Engagement, Zeit und Geld. Aus diesem Grunde wurde nun die „Dorfgemeinschaft Marbach eV“ gegründet. Im Rahmen des Flohmarktes und Räumungsfestes will sich der Verein präsentieren und die Ziele, wie zum Beispiel die Umnutzung des leerstehenden Schulgebäudes, vorstellen.

Der Flohmarkt findet in der Schulturnhalle statt, aber auch in den Klassenzimmern kann gefeilscht und gekauft werden. Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit zum Beispiel Spielsachen oder Kinderkleidung an den Mann und die Frau zu bringen. Wie der Name schon sagt, findet zugleich ein Räumungsfest statt. Das heißt, es werden auch Schulmöbel wie zum Beispiel Kinderschreibtische und -stühle zum Verkauf angeboten. Ferner sind noch aktuelle Bücher und Lehrmittel vom ehemaligen Schulbetrieb vorhanden, die ebenfalls käuflich erworben werden können.

Die Bewirtung findet im zukünftigen Gemeinschaftsraum statt. Die Backfrauen bieten hier ofenfrische Dennete an, aber auch Bratwürste und Pommes, sowie Kaffee und Kuchen stehen auf dem Speiseplan. „Das ist das erste kleine Scherflein, das wir zu diesem Projekt Umgestaltung der Schule im Ort beitragen. Wir hoffen aber, dass sich viele als Mitglied bei der Dorfgemeinschaft Marbach anmelden, um dadurch bestimmte Dinge verwirklichen zu können“, und, so der Ortsvorsteher weiter: „Nur mit vielen tatkräftigen Mitgliedern wird es eine lebendige Gemeinschaft“. Los geht es am Sonntag, 24. September, um 11 Uhr auf dem Schulhof, in der Turnhalle und in den ehemaligen Räumen der Grundschule.