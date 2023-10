Fischtreppe sorgt für die Durchgängigkeit bei der früheren Ölmühle in Marbach

Eine größere ökologische Maßnahme steht unmittelbar vor dem Abschluss an der Marbacher Ölmühle, an der die Schwarzach vorbeifließt. Hier wurde der Fallenstock beseitigt und eine ökologische Durchgängigkeit für die Fische geschaffen. „Damit erhalten wir eine Aufwertung des gesamten Gewässers“, sagt Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer. Gleichzeitig wurden unter der Brücke der Schwarzach zwei Biberwege angelegt, so dass die Unfallgefahr auf der Landstraße zwischen Marbach und Herbertingen durch den Nager vermindert wird. Abgebrochen wurde auch das ehemalige Mühlengebäude, da es nicht so fundamentiert war, wie auf den alten Pläne angegeben. Die komplette ökologische Maßnahme nebst entsprechender Bepflanzung wird sich auf rund 300.000 Euro belaufen.