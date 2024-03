Ehrenamtliches Engagement wird bei Josef Neuburger groß geschrieben

Wenn man von einem großen ehrenamtlichen Engagement spricht, trifft dies sicher für den 88jährigen Josef Neuburger aus Marbach zu. 70 Jahre aktiv im Liederkranz, 25 Jahre Mitglied in der Musikkapelle, 25 Jahre Marbachs Ortsvorsteher und heute noch wie eh und je engagiert: das sind Zahlen und Fakten, hinter denen ein außerordentlich großes bürgerschaftliches Engagement stecken. Vor kurzem wurde er für seine 70jährige aktive Mitgliedschaft beim Liederkranz Marbach geehrt. „Fast unvorstellbar: 70 Jahre im Chor aktiv. Das ist eine außerordentliche Leistung, die wirklich eine Auszeichnung wert ist“, so die Vorsitzende des Liederkranzes, Elisabeth Widmann.

Und wenn jemand 70 Jahre einem Verein angehört, kann er auch etwas dem Erfahrungsschatz „aus alten Zeiten“ erzählen, was Josef Neuburger gerne immer wieder nach den Singstunden, beim gemeinsamen Beisammensein, macht. So trat er mit 19 Jahren im Jahr 1954 in den Liederkranz Marbach ein. Damals noch ein reiner Männerchor, der sich zu den Proben im einstigen Gasthaus „Löwen“ traf. Das war eine gute Konstellation, denn Georg Buzengeiger war Gründer des Liederkranzes, Dirigent und zugleich auch der Wirt. Gerne erinnert sich Josef Neuburger daran, dass es oft erst nach den Proben lustig und stimmgewaltig zuging.

War der Dirigent mit den Proben zufrieden, setzte er sich ans Klavier und dann wurde es schon des öfteren mehr als spät. Zur Winterszeit war es nicht einfach, das Probelokal zu beheizen, da das Holz knapp war und die Franzosen die Wälder kahl schlugen. Also musste jeder Sänger ein Holzscheit mitbringen, um ein warmes Probelokal zu haben. Auch die Sängerfeste waren früher legendär. Bereits die Anreise per Fahrrad oder mit Schlepper und Anhänger waren schon eine Odysee. „Bei einem Sängerfest in Riedlingen wurde uns das ehemalige historische Gasthaus zum ,Kreuz' zugewiesen. Da waren die Decken so schief, dass wir nach dem Singen beim Mittagessen mit einer Hand den Suppenteller und mit der anderen den Löffel halten mussten“.

Er möchte die Zeit von damals mit schönen Erinnerungen und Ereignissen nicht missen. Die Feste waren primitiv aber genüsslich und vor allem die Kriegsheimkehrer freuten sich wieder über ein geselliges Beisammensein. Gerne erinnert sich Josef Neuburger an die Liste der Chorleiter, unter denen er gesungen hat. Angefangen vom Gründer Georg Buzengeiger über Josef Burth, der im Jahr 1992 aus dem Männer- einen gemischten Chor machte, über Ursula Rechle aus Herbertingen, Reinfrid Gantner aus Bolstern, Barbara Wagerer aus Bogenweiler, Beate Rimmele aus Bad Saulgau und jetzt Rico Marquardt, der seit zwei Jahren den Chor leitet.

Eine große Leidenschaft von Josef Neuburger war auch die Kommunalpolitik. Ab 1980 gehörte er dem Gemeinderat Herbertingen an und war zugleich 25 Jahre Marbachs Ortsvorsteher. Hier ist Josef Neuburger besonders stolz, was man zusammen im Ort erreicht hat. So wurden in seiner Zeit unter anderem Bauland erschlossen, die Turnhallen-Erweiterung durchgeführt, der Gemeindeschuppen aufgebaut und der neue Dorfplatz geschaffen. Beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ wurde der Ort mit einem ersten Preis ausgezeichnet.

Dazu war er als Baufachmann prädestiniert, wenn Maschinen organisiert und Leute für den freiwilligen Einsatz gebraucht wurden. Er selbst war ja bis ins hohe Alter immer noch für „seine Firma“ Reisch in Bad Saulgau zur Stelle, wenn sein Rat gebraucht wurde. Das wusste auch der damalige Bürgermeister Abt aus Herbertingen, der Josef Neuburger mit der Bauleitung bei der Heuneburg in Hundersingen beauftragte. „Bei all dem hat mich meine Frau Maria immer voll unterstützt, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen“, so Josef Neuburger.

Eine weitere Leidenschaft sind für Josef Neuburger die alten Feldkreuze auf der Gemarkung von Marbach. Sie alle wurden unter seiner Regie und seinem Einsatz restauriert. Auch die Kapelle auf dem Stettberg und bei der Ölmühle wurden unter seiner Federführung saniert. Er und seine Ehefrau Maria schauen auf ein erfülltes Leben zurück und für die beiden ist es wichtig, der Gemeinschaft auch etwas zurückzugeben. Dazu hat Maria Neuburger eine Stiftung ins Leben gerufen. Hieraus werden örtliche Vereine und Institutionen sowie soziale Einrichtungen finanziell unterstützt. „Unser ehrenamtliches Engagement in den Vereinen und Gremien, für die Gemeinschaft und Einrichtungen, soll auch Ansporn für andere sein“, so der Wunsch von Josef Neuburger für die nachfolgenden Generationen.