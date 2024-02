Am Fasnets-Samstag geht's auf den Schnettermarkt

Traditionell werden am kommenden Fasnets-Samstag die Buden und Zelte im Hof von Klaus Heinzelmann in Marbach aufgeschlagen und das nun seit vielen Jahren. Hier steigt nämlich der Schnettermarkt der Narrenzunft, der wieder alles bietet, was zu einem zünftigen Markt gehört. Dabei sorgen auch die Marbacher Vereine dafür, dass den Marktbesucher auserlesene und vor allem selten kredenzte Speisen serviert werden. Doch auch an die Kleinen und Kleinsten ist gedacht, so dass auch bei ihnen der Spaßfaktor hoch sein wird.

Los geht es am kommenden Samstag um 11.11 Uhr. Die Stände und Buden öffnen und dann kann man zum einen das große Angebot an Speisen und Getränken genießen. Neben Krautnudeln, Spare Rips, Würsten aller Art, Pommes und überbackenen Seelen, sorgt Jahr für Jahr die originale Wurstsuppe frisch aus dem dampfenden Kessel, eine nicht mehr so bekannte Spezialität aus früheren Zeiten, für lukullische Abwechslung. Das wissen die Marktbesucher und der ein oder andere hat dann schon mal sein „Milchkännle“ dabei, um auch so eine Suppe samt Einlagen mit nach Hause zu nehmen. Im Zelt am Festplatz warten dann wieder die selbstgebackenen Kuchen und Kaffee auf Abnehmer.

Natürlich wird auch für Stimmung gesorgt. Dafür zeichnen zum einen die Marbacher Push Itz verantwortlich und auch die befreundete Lombakapell aus Ingerkingen ist heuer wieder mit am Start. Doch auch der Spaß und die Gaudi sollten nicht zu kurz kommen. Bei verschiedenen und manchmal auch was gewagten Spielen können die Kräfte und das Geschick unter Beweis gestellt werden. Zudem lockt die Losbude wieder mit tollen Gewinnen, ob Meterholz oder ein leckeres Essen, es lohnt sich, in den Loseimer zu greifen. Für die Kinder wird Basteln und Schminken angeboten.