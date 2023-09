Männerchor Bad Saulgau auf Reisen in der Provinz Venetien

Verona, die Hauptstadt der italienischen Provinz Venetien, ist das wirtschaftliche Zentrum der Region, deren Altstadt auf der Liste des UNESCO–Welterbes steht und dank der Nähe zum Gardasee und Venedig ein beliebtes Ausflugsziel. So auch für die Reisegruppe des Männerchores Bad Saulgau, die bei ihrer viertägigen Tour Verona und den Gardasee erkundete. Wie sehr Italien als Reiseziel begehrt ist, zeigte schon die Anreise über den Fernpass und die Brennerautobahn. Im Hotel „Italia“ in Verona angekommen, gab es in einer sympathisch–gemütlichen Trattoria den kulinarischen Beweis der italienischen Küche und das zu Preisen, die das schwäbische Gemüt hochleben ließen. Nach einem Ständchen mit dem passenden Morgenlied „Am kühlenden Morgen“ ging es auf ausgedehnte Tour per pedes. Ponte Pietra, Porta Borsari, Piazza delle Erbe, Chiesa di Sant’Anastasia, die größte gotische Kirche Veronas und natürlich mit die Hotspot‘s Verona’s der Balkon der Julia und die Arena, das Stadtbild prägende Amphitheater waren die Stationen der Stadtführung.

Mit ein Höhepunkt der Reise war der Besuch der Arena di Verona, das drittgrößte erhaltene antike Amphitheater, dass 22.000 Zuschauern Platz bietet. In diesem Jahr die 100. Ausgabe des Verona Arena Festivals, stand an diesem Abend Guiseppe Verdis „AIDA“ auf dem Programm. Schon beim Betreten der Arena ist man beeindruckt von der Größe und Architektur. Beeindruckend die gute Akustik, die es ermöglicht, dass Solisten, Chor und das herausragende Orchester völlig ohne Beschallung auskommen. Unterschiedlich die Beurteilung der Neuinszenierung der Verdi–Oper. Vor allem das moderne Bühnenbild und die nüchtern gehaltene Kostümierung ließen bei Freunden der opulenten Inszenierungen Farbe vermissen. Ein beeindruckender Abend auf den Steintreppen der Arena.

Der nächste Tag galt dem Gardasee und damit dem Eintauchen in Menschenmassen. Sirmeone am Südufer überfüllt und Bardolino nur marginal weniger, ließ die Gruppe schnell flüchten — zum Weingut Azienda Vinicola Farina im Herzen des Valpolicella. Bei einer Weinverkostung und einer Führung erlebte die Reisegruppe einen spannenden Blick in die Welt des Weines. Innovativ die Kellertechnik mit dem Ausbau des Weines in Beton– und Keramikfässern. Dort waren dann auch die von den Sängern gebotenen Lieder, wie das „Trinklied“ von Mendelssohn–Bartholdy und der „Bacchus“, passende Beigaben.