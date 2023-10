Lokale Unternehmen im Fokus

Auf Einladung des Kreisvorsitzenden der FDP im Landkreis Sigmaringen, Björn Brenner, trafen der Landtagsabgeordnete Christian Jung aus dem Wahlkreis Bretten und die Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch aus dem Wahlkreis Konstanz Mitte Oktober im Landkreis Sigmaringen auf Unternehmerinnen und Unternehmer, um den persönlichen Austausch zu pflegen und wertvolle Einblicke in die Anliegen der Region zu gewinnen.

Die Anwesenheit der beiden Abgeordneten in einer Region, in der keine FDP-Mandatsträger im Land- und Bundestag vertreten sind, unterstreicht die Bedeutung des Besuchs. Der persönliche Kontakt und Dialog im Landkreis Sigmaringen war ein zentrales Anliegen der Abgeordneten. Sie wollten nicht nur ihre Präsenz zeigen, sondern auch aus erster Hand erfahren, welche Herausforderungen und Chancen die örtlichen Unternehmen bewegen. Beim Austausch im Unternehmen Georg Reisch GmbH & Co. KG in Bad Saulgau spielte das Thema Public Private Partnership, also die gemischte Finanzierung aus öffentlichen und privaten Mitteln, bei der Errichtung von öffentlichen Gebäuden, wie beispielsweise Schulen, eine wichtige Rolle. Bei Bilgram Chemie in Ostrach haben sich die Politiker über die Bedeutung der Lkw-Logistik im Raum Oberschwaben informiert.

„Es war uns eine große Freude, hier im Landkreis Sigmaringen zu sein und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Der persönliche Austausch ist unersetzlich, um die Bedürfnisse und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen wirklich zu verstehen. Wir sind dankbar für die herzliche Aufnahme und die wertvollen Hinweise, die wir heute erhalten haben“, betonte Landtagsabgeordnete Jung. Bundestagsabgeordnete Jurisch aus Konstanz ergänzte: „Es ist uns ein Anliegen, auch in Regionen, in denen wir keine Mandate haben, präsent zu sein und die Interessen der Menschen ernst zu nehmen. Diese Gespräche hier im Landkreis Sigmaringen sind ein wichtiger Schritt und ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern im kommenden Jahr.“

Der Kreisvorsitzende der FDP im Landkreis Sigmaringen bedankte sich bei den Abgeordneten für ihren Besuch und die offenen Gespräche und betonte die Bedeutung des direkten Dialogs zwischen Politik und Wirtschaft.