Die Sonnenlugerschule befreit ihre Lehrer

9.39 Uhr: Auch das Lehrerkollegium ist wieder frei, nachdem es zuvor festgenommen und inhaftiert wurde.

Das Kollegium musste noch bis eben warten. (Foto: Joachim Wolf )

In Scheer müssen die Schüler noch etwas warten

9.33 Uhr: Bevor die Schüler in Scheer befreit werden, gibt es erst einmal Frühstück für die Narren in der Zunftstube. Nach der Befreiung der Schule um 10 Uhr geht es zum Kinderball in die Stadthalle.

Erstmal Frühstück für die Narren! (Foto: Thomas Rieder )

In der Fasnetsbäckerei

9:21 Uhr: In der Küche des Pflegeheims St. Ulrika in Mengen werden seit 7 Uhr heute Morgen Fasnetsküchle ausgebacken. Die 400 Stück sind für fünf Einrichtungen der Stiftung Liebenau und die Narren gedacht, die gegen Mittag erwartet werden. Ob da vielleicht auch was in der Redaktion in Sigmaringen landen könnte?

Hexen in den Schulen

9.19 Uhr: Die Schüler der Sonnenlugerschule dürfen schon den süßen Odeur der Freiheit schnuppern.

Die Sonnenlugerschule wird befreit! Ditzeledeee (Foto: Joachim Wolf )

Prinzessinnen gibt es nicht nur im Schloss

9.12 Uhr: Schon vor der Befreiung durch die Narren ist die Stimmung am HZG ausgelassen.

Die Schüler am HZG starten bunt in den Schmotzigen. (Foto: Chiara Paulus )

Alarm, Alaaaaarm!

9.05 Uhr: Schon am Tag vor dem Schmotzigen ging's gestern Abend in Veringenstadt richtig zu Sache: Die Kräuterhexen beginnen die Fasnet mit der Hexenbefreiung.

Traditionell am Tag vor dem schmotzigen Donnerstag beginnen die Kräuterhexen ihre Fasnet mit der Hexenbefreiung. (Foto: Wolfgang Stumpp )

Es geht los!

9 Uhr: Seid gegrüßt, liebes närrische Volk. Wir sind schon ganz heiß auf diesen Tag und versorgen euch die kommenden Stunden über mit Material aus dem Kreis. Und jetzt: Abfahrt und eine glückselige Fasnet!