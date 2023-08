In der Nach auf Freitag ist es gegen 1.30 Uhr im Weiler Litzelbach bei Pfullendorf zu einem Vollbrand einer Scheune gekommen, die in der Folge komplett abgebrannt ist. Auch ein das angenzende Wohngebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Mutmaßlich hat der Blitz in die Scheune eingeschlagen und das Feuer verursacht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei etwa 700.000 Euro.

Von der Feuerwehr Pfullendorf wurden zahlreiche Kräfte nachalarmiert, unter anderem eine zweite Drehleiter aus Mengen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Feuerwehr ist mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. (Foto: Feuerwehr Mengen )

Die Brandbekämpfung des Großbrands gestaltete sich anfangs aufgrund des zu wenigen Löschwassers sehr schwierig. Das geht aus einer Mitteilung der Feuerwehr Mengen hervor.

Übergangsweise wurde ein Swimming-Pool eines Nachbarn hierfür genutzt, bis mehrere Wasserleitungen bis zum Bach unterhalb der Ortschaft gelegt worden waren.

Die Brandbekämpfung fand wegen der großen Strahlungshitze unter erschwerten Bedingungen statt. Der Dachstuhl stürzte während der Löschmaßnahmen in sich zusammen. Nachdem der Brand größtenteils gelöscht worden war, brannte es noch immer in einem Strohlager im Gebäude.

Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. (Foto: Feuerwehr Mengen )

Um diesen Brandherd bekämpfen zu können, musste zunächst ein Metallsektionaltor mittels Trennschleifer geöffnet werden. Aufgrund des dicht gelagerten Strohs musste es zum Ablöschen mittels eines Teleskopladers aus dem Gebäude geholt und auf einem Feld außerhalb der Ortschaft abgelöscht werden.

Der Wohnteil des Gebäudes konnte mit minimalen Schäden von der Feuerwehr gehalten werden. Auch diverse Maschinen konnten vor dem Feuer gerettet werden.