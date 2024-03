Liebfrauenschule mit drei Mannschaften beim RB-Finale Turnen

Am 21. Februar starteten die Jüngsten der Liebfrauenschule (Gymnasium) beim Gerätturn-Wettkampf Jugend trainiert für Olympia in Riedlingen und vertraten dort den Kreis Sigmaringen auf Regierungsbezirksebene. Die Mädchen begannen am Schwebebalken und turnten in olympischer Reihenfolge weiter am Boden, Sprungtisch und am Reck. Besonders am Reck und am Boden konnten die Mädchen mit sehr schönen Übungen überzeugen, die auch mit hohen Wertungen von den Kampfrichterinnen belohnt wurden. Die Turnerinnen des Gymnasiums landeten auf einem guten Mittelplatz und freuten sich über den Erfolg. In der Mannschaft turnten Emma Diebold, Lia Höfler, Sophia Voss, Sophia Rickert (alle TV Bingen), Sophia Konze (TB Sigmaringen) und Beatrice Vorrath (TV Winterlingen).

Einen Tag danach wurde der Wettkämpf der Älteren ausgeturnt. Hochmotiviert, aber krankheitsbedingt geschwächt, fuhren die wettkampferfahrenen Mädchen des Gymnasiums mit Romy Luib, Hannah Menzler, Matilda Stihl, Pauline Diebold (alle TV Bingen), Leni Hummel (TB Sigmaringen) und Leni Maier (TSV Harthausen) nach Ebingen. Am Schwebebalken, am Boden, und am Sprung zeigten die Mädchen blitzsaubere Übungen, die vom Kampfgericht mit hohen Wertungen belohnt wurden. Mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit, motiviert vom bisherigen Verlauf des Wettkampfes, sollte nun das letzte Gerät, der Stufenbarren, die Entscheidung bringen. Alles oder nichts, die Mädchen riskierten einiges und turnten Übungen mit höheren Schwierigkeiten als im Vorkampf, zumal die Konkurrenz mit guten Übungen vorlegte. Leider reichten am Ende die erturnten Punkte, „nur“ zum undankbaren 4. Platz, ganz knapp an den Podestplätzen vorbei, die die Turnerinnen aus Markdorf, Balingen und Tübingen belegten.

Zeitgleich turnte die Mannschaft der Realschule im Wettkampf III. Der Start am Sprung verlief gut. In der olympischen Reihenfolge wechselten die Mädchen dann ans Reck und weiter zum „Zitterbalken“, wo man lange warten musste. Das Turnen nach dieser langen Pause war schwierig und kostete die Mädchen leider wertvolle Punkte. Am Boden konnten die Mädchen wieder zeigen, was sie können, und erhielten sehr gute Wertungen. So erreichte die Mannschaft der Realschule am Ende einen guten 4. Platz. Für die Realschule turnten Nele Dreher, Marie Grandt, Lea Osswald und Laureen Abramovicz.

Herzlichen Glückwunsch allen beteiligten Turnerinnen!