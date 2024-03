Auf brutalste Art hat der Inneringer Xaver Schmid 1817 die 55 Jahre alte Maria Anna Müller in Langenenslingen umgebracht. Schmid flüchtete durch mehrere Städte, wurde aber schließlich in Heilbronn aufgrund eines Steckbriefs erkannt und verhaftet. Wenig später wurde er mit dem Schwert hingerichtet: Es war die letzte Hinrichtung eines Menschen in Hohenzollern.

Unterlagen zum Mord von 1817 existieren noch heute

Der Heimatforscher Karl Werner Steim hat vor etwa 15 Jahren zu dem Mordfall recherchiert und einen Artikel darüber verfasst. „Ich habe Heimatbücher über Langenenslingen geschrieben, deshalb war mir der Fall schon bekannt“, sagt Steim.

Noch heute gibt es Unterlagen von 1817, die die letzte Hinrichtung in Hohenzollern dokumentieren: im Staatsarchiv Sigmaringen, Gemeindearchiv Langenenslingen und der Hohenzollerschen Heimatbücherei in Hechingen. Dass Verurteilte zu dieser Zeit mit dem Schwert hingerichtet wurden, war laut Steim üblich. „Es war die normale Art“, sagt er.

Xaver Schmid wurde am 11. September 1768 in Inneringen geboren und war Zimmermann. Er war als Müßiggänger bekannt, hatte vor dem Mord aber keine weiteren Straftaten begangen. Im Sigmaringer Staatsarchiv gibt es Akten zur Untersuchung gegen den ledigen Zimmermann wegen verübten Meuchelmords und Raubes sowie die Anordnung des Verfahrens bei der Vollziehung der Todesstrafe. Darin ist der Tathergang sowie die Flucht des Mörders beschrieben.

Der Todeskampf dauert 30 Minuten

Schmid soll aus Geldgier am Morgen des 4. Mai 1817 unter dem Vorwand Tabak kaufen zu wollen in das Haus von Maria Anna Müller, der Frau des Krämers Konrad Müller, gekommen sein. Erst habe er ihr eine Ohrfeige gegeben, als Müller in den Krämerladen fliehen wollte, sei er ihr nachgegangen. „Er sei ihr nachgefolgt, habe sie am Goller gefasst und mit einem Streich zu Boden geworfen“, heißt es in den Untersuchungsakten.

30 Minuten habe der Todeskampf von Müller gedauert, während dem der Mörder ihr mehrfach mit der Faust und einem Krug auf den Kopf geschlagen haben und mit einem Scherbenstück des gebrochenen Krugs weiter auf sie eingeschlagen haben soll. „Noch habe sich die Ermordete hin und her gewendet“, steht in den Verfahrensakten.

Daraufhin habe Schmid ihr mehrere Stöße mit dem Knie auf die Brust gegeben und ihr etwas in den Hals gesteckt. Durch „grausame und schreckliche Misshandlung“ sei Müller ermordet worden, ihrem Ehemann zudem die „bare Summe von 142 Gulden und einige Kreuzer entwendet worden“.

Ein Wirt erkennt den Mörder

Schmid floh durch die Hintertür. Da eine Nachbarin ihn aber kurz zuvor das Haus der Krämerfamilie betreten sah, konnte rasch eine Fahndung nach ihm ausgeschrieben werden. Mit einem Steckbrief wurde nach ihm gesucht: Schmid soll von kleiner Statur gewesen sein, hatte schwarze Haare und braune Augen.

Zehn Tage dauerte Schmids Flucht durch Gammertingen, Großengstingen an Stuttgart und Ludwigsburg vorbei bis Heilbronn. Dort übernachtete er vom 13. auf den 14. Mai im Gasthaus „Anker“, wo er am Morgen vom Wirt aufgrund des Steckbriefs erkannt wurde. Noch am selben Tag konnte er schließlich verhaftet werden.

Schmid wurde daraufhin zurück nach Hohenzollern und in das Sigmaringer Gefängnis gebracht. Schon in seinem ersten Verhör gab er den vorsätzlichen Meuchelmord und Raub zu. Fürst Anton Alois von Hohenzollern-Sigmaringen genehmigte am 30. Mai das Todesurteil.

Schmid sollte „mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht, nach der Enthauptung sein Kopf auf den Galgen gesteckt, der Körper aber auf das Rad geflochten und erst nach zehn Tagen unter dem Galgen begraben werden“. Am 4. Juni 1817 wurde das Urteil vollstreckt.

Bildstock erinnert an die Getötete

Ein Bildstock, der 1833 vom Mann der Ermordeten, Konrad Müller, in Langenenslingen erneuert wurde, steht noch heute dort und soll an Maria Anna Müller erinnern. Er ist mit altem Efeu zugewachsen, das zuvor darin ausgestellte Bild mehrerer Heiliger ist entfernt worden.