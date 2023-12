LES goes abroad! Schüler unterwegs in der EU

Über einen Zeitraum von drei Wochen lernten 33 Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Erhard-Schule das Arbeitsleben in fremden Ländern kennen.

Das EU-Programm Erasmus+ unterstützt das lebenslange Lernen, um die schulische, berufliche und persönliche Entwicklung von Menschen in Europa zu fördern. Somit erhielten Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen die Möglichkeit, ein Praktikum auf Malta, in Sevilla oder in Málaga zu absolvieren. Untergebracht im Wohnheim oder in Gastfamilien erlebten Sie neben dem Arbeitsalltag auch das „richtige“ Leben in einem anderen europäischen Land, indem Sie gemeinsam mit den Einheimischen zusammen lebten und arbeiteten.

Das erste Mal ohne Mama und Papa - und das in einer fremden Umgebung. Nach teilweise holprigem Start fügten sich unsere Teilnehmenden in das Leben vor Ort ein und meisterten so die anstehenden Herausforderungen des Alltags. Viele Schülerinnen und Schüler schwärmten von der herzlichen Aufnahme durch die Gastfamilien, von angenehmen Arbeitsumfeld und schließlich vom mediterranen Flair der Gegenden.

Nach ihrer Rückkehr berichteten die Teilnehmenden mit Begeisterung von ihren Erfahrungen, vor allem über die tägliche Arbeit hinaus. Es bliebt Zeit für Sightseeing, die Erkundung des Nachtlebens, einen Tauchkurs und vieles mehr.

Wir freuen uns auf die Fortführung des Projekts mit neuen motivierten jungen Menschen und bedanken uns bei den jetzigen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihren Mut - einmal über den Tellerrand hinauszublicken.