Welche Bedeutung 6 aus 49 hat, ist durchaus geläufig: der Hauptgewinn beim Lotto. Aber was ist mit 6 in 47? Das können die Spieler von Fußball–A-Ligist SG Heiligenberg/Ilmensee beantworten. Innerhalb von etwas mehr als einer Halbzeit bekamen sie im Spiel bei der SG Buchheim/Altheim/Thalheim/Kreenheinstetten–Leibertingen (6:3) ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt. Alle von SG–Stürmer Tim Schell. Der traf an dem Tag aus allen Lagen, sogar von der Mittellinie.

Tim Schell erringt den Sieg

Mit einem 4:0 hatte die SG B.A.T./K.L. die Gäste aus Heiligenberg/Ilmensee an diesem Freitag in Leibertingen schon zur Halbzeit in die Kabinen geschickt. Alle Tore erzielte Tim Schell — zweimal per Elfmeter (8., 45.+2) und zweimal nach starker Vorlage von Lukas Utz und Daniel Glocker. „Da haben die Kollegen sehr gut quergelegt, ich musste eigentlich nur einschieben“, sagte die Nummer neun der SG.

Eigentlich kann ich nichts richtig gut. Tim Schell

Sein Meisterwerk an diesem Abend erzielt er dann unmittelbar nach Wiederanpfiff. „Wir hatten Anstoß. Da habe ich gesehen, dass der Torwart von Heiligenberg/Ilmensee zu weit vor seinem Tor stand. Und weil ihn die Sonne geblendet hat, habe ich es einfach versucht“, sagt Schell. Unter großem Jubel sei der Ball dann im Kasten eingeschlagen. Mit dem 6:0 nach 55 Minuten krönte er seine Festspiele. „Es lief schon echt gut“, meint er eher bescheiden zum Karrierebestwert. „Sechs Tore habe ich noch nie geschafft. In einem Spiel waren es mal fünf.“

Ein Tor mit links, eins mit rechts, nervenstark vom Elfmeterpunkt und mit Übersicht vom Mittelpunkt. Scheinbar trifft Schell, wie er will. Wo sind denn seine Stärken? „Eigentlich kann ich nichts richtig gut“, lautet seine etwas überraschende Antwort. Er sei zwar nicht der langsamste, technisch eher normalbegabt und überhaupt nicht kopfballstark. Trotz einer Länge von 1,90 Metern. „Aber ich weiß, wo ich als Stürmer stehen muss.“

Trainer nimmt ihn nur zum Auffüllen in den Kader

Dass er überhaupt in der Offensive eingesetzt wird, hat er Thomas Wanke zu verdanken und ein wenig dem Zufall. Der damalige Trainer des SV Kreenheinstetten–Leibertingen nahm den damaligen A–Junior mit in den Kader, wenn die Spielerdecke der Aktiven zu dünn war. „Eher zum Auffüllen“, sagt Schell. Gegen Ende der Saison sei er dann ein–, zweimal eingesetzt worden — auf der „Zehn“ als Spielgestalter oder im Sturm. Eine unbekannte Position für den Jugendlichen. „In der Jugend habe ich nie Stürmer gespielt“, sagt Schell.

Wenn er denn — zumindest in den letzten Juniorenjahren — überhaupt spielte. Er sei lange relativ klein gewesen und in der Wachstumsphase bis auf 1,90 Meter habe er dann auch nicht wirklich gut gekickt. „Ich habe damals in der Innenverteidigung gespielt oder da, wo es sonst keinen gab. Ich war ein wenig der Notnagel“, sagt er. Das hat sich längst geändert. Mittlerweile ist Schell bei der SG B.A.T./K.-L. für die Tore zuständig.

Ziel: 30 Tore in der Meisterschaftsrunde

Nach 25 Treffern in der vergangenen Saison sind es nun schon wieder sieben Tore — mit dem Sechserpack ballerte er sich an die Spitze der Torschützenliste. Sein Ziel sind 30 Tore in der Meisterschaftsrunde. Das sollte machbar sein, wenn er sich nicht verletzt. In der vergangenen Saison musste er wegen eines Muskelfaserrisses ein paar Spiele zuschauen. Partien, in denen Schell und seine Treffer vermisst wurden. Ohne Schell holte die SG B.A.T./K.-L. nur fünf von 15 möglichen Punkten, verpasste als Vierter die Aufstiegsrelegation um zwei Punkte, die Meisterschaft um zehn Punkte.

Wir hatten unsere Chancen. Der Gegner war aber effizienter. Trainer Dirk Ruddies

Dort im oberen Tabellendrittel will sich das Team von Trainer Dirk Ruddies auch in diesem Jahr wiederfinden. Zwar betritt die SG B.A.T./K.-L., die wie der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen zur neuen Runde von der Staffel zwei in die Staffel drei verschoben wurde, oft Neuland. Für eine erfolgreiche Runde sollte die Mannschaft aber das Potenzial haben.

Mit dem Saisonstart ist Trainer Dirk Ruddies nicht ganz so zufrieden. Bisher stehen vier Punkte und 10:8–Tore auf dem Konto. Gegen den SV Bermatingen (2:2) habe man nach der 80. Minute noch die 2:0–Führung aus der Hand gegeben. Gegen Türk. SV Pfullendorf fehlte beim 2:3 das Spielglück. „Wir hatten unsere Chancen. Der Gegner war aber effizienter. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto wäre der Start nach drei Spielen in Ordnung“, so Ruddies.

Teamleistung wichtiger als Topleistung einzelner

Gegen die SG Gallmannsweil/Boll/Krumbach/Bietingen, die als Dritte bereits sieben Punkte aus drei Begegnungen sammelte, will die SG B.A.T./K.-L. am Samstag nachlegen. Dann wieder mit den Toren von Tim Schell. Auch wenn sein Torjäger den Riecher habe und der Vollstrecker sei, sei er auch mannschaftsdienlich und ein guter Vorbereiter, sagt Ruddies. „Ich wäre froh, wenn ich die Tore auf mehr Spiele verteilen könnte und wir dafür mehr Punkte einfahren. Das ist viel wichtiger.“