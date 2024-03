Kandidaten für Ortschaftsratswahl in Kreenheinstetten stehen fest

Leibertingen

Kandidaten für Ortschaftsratswahl in Kreenheinstetten stehen fest

Leibertingen / Lesedauer: 1 min

Die Kandidatinnen und Kandidaten wollen sich laut eigener Aussage für die kommenden fünf Jahre mit großen Engagement für Kreenheinstetten einsetzen. (Foto: Guido Amann )

(sz) - „Wir für Kreenheinstetten“ - so lautet der neue Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl am 9. Juni in Kreenheinstetten.