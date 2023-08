Horst und Antonie Janzen feiern diamantene Hochzeit

Die Eheleute Horst und Antonie Janzen feiern ihre diamantene Hochzeit im engsten Familienkreis. In der Pfarrkirche St. Michael in Kreenheinstetten hat sich vor 60 Jahren, am 10. August 1963, das Jubelpaar das Jawort gegeben.

Horst Janzen wurde in Tiegenhof, Danziger Werder, als ältester Sohn der Gastwirtsfamilie Hermann und Lydia Janzen geboren. Janzen wuchs mit drei jüngeren Schwestern auf und besuchte in Tiegenhof die Grundschule und das Gymnasium. Im Januar 1945 floh die Familie über die Ostsee nach Westen. Nur einem Zufall war es zu verdanken, dass die Familie wegen Überfüllung auf der Wilhelm–Gustloff keinen Platz mehr bekam, stattdessen auf einem norwegischen Frachter nach Dänemark gelangte.

Die Wilhelm–Gustloff sank am 30. Januar 1945 nach Torpedobeschuss mit tausenden Flüchtlingen an Bord in der Ostsee. Horst Janzen lebte mit seiner Familie von 1945 bis 1948 in einem dänischen Internierungslager, bevor sie sich die Familie in Mühlheim an der Donau ansiedeln konnten. In der Mühlheimer Uhrenfabrik begann der Jubilar eine Uhrmacherlehre, die er später als Uhrmachermeister erfolgreich abschloss.

Antonie Janzen, geb. Beller stammt aus Engelswies, dort wuchs sie mit drei weiteren Schwestern auf. Ihr Vater ist im 2. Weltkrieg als Soldat an der Ostfront gefallen. Die Jubilarin arbeitete als Montagearbeiterin bei Hahn–Magnet in Engelswies, wo sie ihren späteren Ehemann Horst kennenlernte, der bei Hahn–Magnet als Werkmeister tätig war.

Im Jahr 1973 übernahm das Ehepaar das kleine Busunternehmen von Her–mann Janzen, das dieser in den schwierigen Nachkriegsjahren 1951 in Kreenheinstetten gegründet hatte. Die erste Buslinie führte nach Tuttlingen, die Fahrgäste stammten aus Kreenheinstetten, Leibertingen und Buchheim, die in den Aesculap–Werken und in der Maschinenfabrik–Chiron damals eine Arbeitsstelle gefunden hatten. Horst und Antonie Janzen bauten das väterliche Unternehmen zu einem regionalen Reiseunternehmen aus, das sich besonders auf mehrtägige Ausflugsfahrten spezialisierte. Inzwischen führt Sohn Bernd, in dritter Generation, das bekannte Familien–unternehmen.

Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. „Unser größter Stolz ist unsere Familie, vor allem unsere vier Enkelkinder machen uns große Freude“, so das Lebensfazit der beiden Jubilare, die einfach nur hoffen noch einige Zeit umsorgt im Kreis ihrer Lieben verbringen zu dürfen.

Unter den vielen Gratulanten war auch Ortsvorsteher Guido Amann, der Glückwünsche von Ministerpräsident Kretschmann, Landrätin Bürkle und Bürgermeister Frickinger überbrachte.