Faszinierende Strudel und erstaunliche Termiten

Die Galerie Werner Wohlhüter eröffnet am kommenden Sonntag, 10. September, von 11 bis 16 Uhr die Doppelausstellung Stills and Terms mit Werken der Malerin Isa Dahl und dem Bildhauer Reinhard Scherer.

Herbert Köhler, Kunst– und Kulturpublizist, spricht um 11.30 Uhr mit der 1965 in Ravensburg geborenen Malerin Isa Dahl und dem 1955 in Rottweil geborenen Bildhauer Jürgen Knubben. Beiden Kunstschaffenden wird noch in diesem Monat der Oberschwäbische Kunstpreis 2023 verliehen.

Isa Dahls Malerei ist schlicht unverwechselbar. In ihren Bildserien erschafft die Dieter Krieg–Schülerin raumillusionierende Konstrukte durch kurvige Bewegungsstrukturen. Strudel, Wirbel und Schleifen; Wellen, Knäuel und Knoten; Fibrillen, Faszien und Fasern erscheinen wie unter dem Vergrößerungsglas.

Jürgen Knubbens Stahlbildhauerei ist sehr von architektonischem Denken und hoher Symbolkraft geprägt. Die Vertikalität turmartiger Gebilde wie etwa die Säule fasziniert den Künstler. Seit den 2000er befasst er sich auch mit Bauwerken, die die Natur hervorbringt. Ganz speziell sind es Termitenhügel. Sie werden abgeformt, in Bronze gegossen und schwarz patiniert.

Die Galerie Werner Wohlhüter hat freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 11 — 16 Uhr sowie nach Vereinbarung (Telefon 07575/1370) geöffnet. Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Oktober 2023