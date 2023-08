Drachenfest steigt in Leibertingen

Zum fünfzehnten Mal veranstaltet der Förderverein, Fluggemeinschaft Leibertingen–Meßkirch am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, ein Familiendrachenfest auf dem Segelfluggelände in Leibertingen. Am Sonntag, 17. September, ist auch der Wildensteiner Jahrmarkt.

Das Drachenfest ist bei den Drachenfliegern sehr beliebt: Es kommen mehr als 100 aus ganz Deutschland, Holland und viele aus der Schweiz. Zahlreiche große und kleine Drachen aller Art schmücken den Himmel über dem Segelfluggelände und werden die Besucher begeistern. In bunten und originellen Farben sind zu sehen: Haie, Tintenfische, Wale, Kraaken, Krokodille, Katzen, Hundertfüßler und Korallenfische sind nur einige der Figuren. Lenkdrachenflieger zeigen akrobatische Kunststücke. Eltern mit Kindern können auch ihre eigenen Drachen steigen lassen. Bei geeignetem Wind lassen sich Buggys über das Fluggelände ziehen.

Am Samstag, 16. September, beginnt das Fest um 12 Uhr. Bei einsetzender Dunkelheit gibt es ein Feuerwerk und eine Nachtflugshow mit beleuchteten Drachen. Zum Feierabendhock spielt die Musikkapelle Leibertingen. Am Sonntag, 17. September, beginnt das Drachenfest um 11 Uhr mit freiem Fliegen. Auf die Kinder warten eine Bonbon– und Fallschirmfähre und eine Hüpfburg. Eintritt und das Parken der Autos sind frei.

