Werke von Klaus Prior sind zu sehen

In der Galerie Werner Wohlhüter, Kreuzstraße 12 in Leibertingen-Thalheim wird am Sonntag, 5. November , von 11 bis 16 Uhr die Ausstellung „Klaus Prior ‐ Malerei, Skulptur, Zeichnun“ eröffnet. Kunsthistoriker Andreas Gabelmann spricht um 11 Uhr, Klaus Prior wird anwesend sein.

Klaus Prior 1945 geboren in Wesel am Niederrhein, absolvierte zunächst eine technische Ausbildung im Turbinenbau, bevor er 1964 in die Schweiz umsiedelte. 1968 besuchte er Abendkurse an der Kunstgewerbeschule in St. Gallen, ab 1973 lebt er als freischaffender Künstler (Maler) in Lugano. 1989 erfolgt der Erwerb der Schweizer Staatsbürgerschaft. Ab 1991 wendet er sich auch bildhauerischen Arbeiten zu. Seit 1978 werden seine Arbeiten in Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Europa und den USA gezeigt. Seine Arbeiten finden sich in vielen Sammlungen, Museen und im öffentlichen Raum.

Klaus Priors zentrales Thema ist der Mensch. Ob auf Papier oder Leinwand, auch seine bildhauerischen Arbeiten entstehen ohne Skizze. In ihrer Archaik drücken sie intuitive Empfindungen und Befindlichkeiten des Menschen aus, die sich immer am Übergang von der Gegenständlichkeit zur Abstraktion bewegen. Durch den Einsatz von Farbe ‐ sowohl monochrom als auch flächendeckend oder nur partiell geschüttet ‐ steigert er den Ausdruck seiner zum Teil monumentalen Skulpturen.

Ausstellung