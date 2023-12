Lehrkräfte bereiten sich auf den Unterricht der Zukunft vor

Am Pädagogischen Tag des Hohenzollern-Gymnasiums war die Auseinandersetzung mit „Künstlicher Intelligenz“ (KI) ein wichtiges Thema. Die Lehrkräfte beschäftigten sich intensiv mit den Chancen und Gefahren, die diese neue Technologie birgt. Christian Stumfol vom Kreismedienzentrum Zollernalbkreis hielt einen spannenden Vortrag, in dem er betonte, dass die KI, wenn überlegt und gezielt eingesetzt, eine Fülle an Arbeitserleichterungen bieten kann. Gleichzeitig betonte er aber auch die Notwendigkeit, den ethischen Aspekt beim Einsatz von KI nie außer Acht zu lassen. Die Lehrkräfte waren sich einig, dass die KI die Lehrkräfte nicht ersetzen kann, aber dennoch in der Schule der Zukunft ihren Platz haben wird.

Eine weitere zentrale Thematik war der Transformationsprozess des Unterrichts durch die Digitalisierung. Bernd Schüssele von der aim betonte in seinem Einführungsvortrag die vielfältigen Möglichkeiten, die Werkzeuge wie Tablets und zugehörige Apps bieten, wies jedoch auch darauf hin, dass sich dadurch die Didaktik des Unterrichts deutlich verändert. Es ist demnach erforderlich, das richtige Verhältnis von „analog“ und „digital“ zu finden.

In den anschließenden Workshops, geleitet von Experten wie Jana Böhm (KMZ Sigmaringen), Philipp Müller, Dennis Fuhrich (beide ZSL Tübingen) und Julian Linsenbolz (Lehrerausbildung) hatten die Lehrkräfte die Gelegenheit, verschiedene Apps auszuprobieren und zu bewerten. Der Fokus lag stets auf dem didaktischen „Mehrwert“ der Anwendungen, wie beispielsweise den Möglichkeiten zum kollaborativen Arbeiten, zur unkomplizierten „Classroom-Response“, zum kreativen Erstellen von Videos und Podcasts sowie zur Einbeziehung spielerischer Elemente wie Escape-Rooms in den Unterricht.

Der Pädagogische Tag bot den Teilnehmern viele neue und wichtige Erkenntnisse für ihre pädagogische und didaktische Arbeit. Das Organisationsteam, bestehend aus Svenja Tyrs, David Glöckner, Tobias Berens und Kai Schroth, erhielt ein Dankeschön für die gelungene Gestaltung des Tages. Die Lehrkräfte des Hohenzollern-Gymnasiums zeigen sich somit bestens vorbereitet auf den Unterricht der Zukunft.