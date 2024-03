Das „Lebenswerk Zukunft“, die Caritas Stiftung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart feierte im vergangen Jahr ihr 20- jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums initiierte die Stiftung das Projekt „Zukunftsgärten“. So sollte von den ca. 100 verwalteten Stiftungen von Lebenswerk Zukunft möglichst mindestens genauso viele Bäume gepflanzt werden. Jeder Baum ist dabei ein Symbol der Fruchtbarkeit und des Wachstums der Arbeit in den Stiftungen.

Die Christliche Sozialstiftung Hohentengen, die Bürgerstiftung der Göge, hat die Verwaltung des Stiftungsvermögens schon vor vielen Jahren in die Hände von „Lebenswerk-Zukunft“ gegeben. So waren sich die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Christliche Sozialstiftung einig, dass man sich an der Aktion beteiligen möchte. Im Gespräch mit Markus Zimmermann vom Bauhof und Andrea Wetzel von der Göge-Schule war schnell klar, dass man gemeinsam nicht einen Baum, sondern mehrere Hochstamm-Obstbäume im Bereich der Freisportfläche und des dazugehörigen Spielplatzes pflanzen möchte. Auf Grund der Witterung im Herbst wurden nun bei Sonnenschein die 10 Obstbäume von Schülern der Klasse 3 unter Mithilfe des Teams vom Bauhof und der Lehrkräfte gepflanzt. Die Lehrer haben das Projekt flankierend im Unterricht aufgearbeitet. Alle Beteiligten hatten sichtlichen Spaß an dem Nachmittag und die Schüler freuen sich schon heute auf selbst gepflückte Äpfel! Natürlich ist auch jeder, der sonst vorbeikommt und eine Stärkung benötigt, eingeladen, sich an den Früchten der Stiftung zu bedienen.