Lea Oswald erfolgreich bei Publikumspreis in Ehingen

Beim Publikumspreis der offenen Ausstellung „Elemente“ in der städtischen Galerie Ehingen standen insgesamt 178 Arbeiten zur Wahl. Lea Oswald erzielte mit ihrem Bild „Elemente der Verschwendung“ den 3. Platz in der Kategorie Kinder und Jugendliche. Die 18-jährige ist Schülerin am Jungen KUNSTHAUS in Bad Saulgau und besucht die Kunst-Klasse von Sabine Schönbeck. Innerhalb von nur zwei Wochen entstand ihr Werk, das neben den im Titel vorkommenden „Elementen der Verschwendung“ auch die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft beinhaltet. Die Dozentin legt großen Wert darauf, dass die Werke ihrer Schüler ganzheitlich werden, dass sich Farben wiederholen und das Motiv als Ganzes gemalt wird und nicht nur Elemente nebeneinander gesetzt werden. „Das hat Lea sehr gut umgesetzt in diesem Bild“, freut sich Sabine Schönbeck. Die beiden Kuratoren Anne Linder und Volker Sonntag haben das Bild gekauft und somit verbleibt es in Ehingen.

