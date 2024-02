Laucherthal

Kinderhaus Laucherthal bekommt neue Krippengruppe

Laucherthal / Lesedauer: 2 min

Es ist eine Ankündigung, die aufzeigt, wie brisant das Thema derzeit ist: In Sigmaringendorf melden sich bereits schwangere Frauen, um ihren noch ungeborenen Kindern einen Krippenplatz zu sichern. Das hat Bürgermeister Philip Schwaiger in der Sitzung am Montag berichtet und damit eines von mehreren Argumenten für eine neue U3-Gruppe in der Kommune geliefert.