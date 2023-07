Eine Angeltour an der Lauchert endet für Daniel Schweizer am vergangenen Freitag mit einem großen Schrecken. Der Fliegenfischer hat es gegenüber der ehemaligen Schule in Laucherthal eigentlich auf Forellen abgesehen, doch statt einem Fisch geht ihm was ganz anderes ins Netz.

„Ich habe da was im Wasser gesehen und ich mich im ersten Moment aufgeregt. Ich dachte, da hätte jemand eine Dose oder anderen Müll ins Wasser geworfen“, erklärt Schweizer. Er geht an die Stelle mit dem vermeintlichen Müll und greift ins kühle Wasser der Lauchert. Einen Augenblick später ist ihm klar: „Das ist kein Müll.“

Polizei und Kampfmittelräumdienst kommen

Der Laucherthaler bringt seinen rostigen Fund ans Ufer und ruft die Polizei. Die wiederum informiert kurz nach ihrem Eintreffen um 17 Uhr den Kampfmittelräumdienst. Die Fachleute rücken aus Stuttgart an und stellen fest: Es handelt sich bei Schweizers "Fang" um eine Feldschrapnellgranate, Kaliber 7,7 cm, sie ist mehr als hundert Jahre alt — und wird abtransportiert.

Das Geschoss aus dem Ersten Weltkrieg hat eine Länge von 28,5 cm — ein Maß, das Schweizer in Zukunft sicher wieder lieber bei seinen gefangenen Fischen hätte.