Die Fasnet nähert sich dem Höhepunkt, und der will auch bei der Bruderschaft Obere Donau gebührend gefeiert werden. Dieses Mal richtet die Fasnachts-Gesellschaft Laucherthal (FGL) das Bruderschaftstreffen aus, und zwar am Wochenende vom 27. und 28. Januar in Sigmaringendorf rund um die Donau-Lauchert-Halle und den Hirschplatz.

Eine Menge Vorbereitung nötig

Acht Zünfte gehören der 1986 gegründeten Bruderschaft Obere Donau an, und zwar neben Laucherthal auch Heudorf, Rulfingen, Hohentengen, Ennetach. Später kamen Hundersingen, Laiz und Blochingen dazu.

Die Zünfte wechseln sich Jahr für Jahr in der Ausrichtung des Bruderschaftstreffens ab. Dieses Jahr ist die FGL dran, auch wenn für sie 2024 kein Jubiläum ansteht.

Der Aufwand dahinter sei enorm, sagt Martina Möller, die dem dreiköpfigen Vorstandsteam angehört. Bereits im Frühjahr 2023 fingen die Vorbereitungen an, wobei es zuerst vorwiegend um die Organisation von ausreichend Zelten, des Sicherheitsdiensts und der Brauerei als Kooperationspartner ging.

Hintergrund Die Fasnachts-Gesellschaft Laucherthal Die Zunft geht auf die Ledigengesellschaft Laucherthal zurück, die 1930 erstmals dokumentiert ist. 1981 gründete sich aus ihr die FGL. Sie besteht aus vier Gruppen. Der Schmelzer hat seinen Ursprung im Fürstlich Hohenzollernschen Hüttenwerk, heute Zollern, in Laucherthal. Er stellt den Arbeiter dar, der das Bohnerz aus der Umgebung am Hochofen zu Eisen schmolz. Entsprechend lautet der Narrenruf der FGL „Schmelze Narro“. Die Schmelzerfrau bringt dem Schmelzer sein Vesper zur Arbeit. Die Bräutlingsgesellen sind die zweite Gruppe. Begleitet werden sie von der Garde. Neben den Schmelzern gehört der Funkenteufel zur FGL, eine Maske, die ebenfalls auf das Eisenschmelzen zurückgeht, und zwar wegen einer Redewendung: Spritzen beim Gießen des Eisens große Funken umher, sagte man, da sitze der Teufel drin. Den stellt das Häs dar. (FGL)

Später kamen Rücksprachen mit dem Landratsamt und der Feuerwehr hinzu, denn die Zunft muss Genehmigungen für den Umzug einholen und die Brandwache sicherstellen.

Straßenschmuck soll Neugierde wecken

Inzwischen laufen die Vorbereitungen „auf Hochtouren“, wie Möller sagt. Die Einladungen an die befreundeten Zünfte sind längst verschickt, sogar die Bändel oberhalb der Straßen in Sigmaringendorf hängen schon.

„Die Leute sollen neugierig werden, was hier los ist“, sagt Sybille Holl vom Vorstandstrio und grinst. Mit an Bord sind die übrigen Narrengruppen aus Sigmaringendorf, die der FGL unter die Arme greifen, denn das sei in der Gemeinde Tradition, so Holl.

Ledige ersetzen die Garde

Für den Samstag ist ein Ball mit Beteiligung aller Bruderschaftszünfte geplant. Im Vordergrund stehen Tanz und Sketche, kündigt Möller an. Die Garde der FGL sei allerdings derzeit zu klein, sie umfasse nur fünf junge Frauen, anders als die Ledigen, die gerade 18 Mitglieder haben und deshalb einen Programmpunkt auf die Beine stellen.

Am Sonntag nach der Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang findet ein großer Umzug durch den Ortskern statt. Angemeldet haben sich laut Schriftführerin Monika Rebholz 49 Gruppen, zu denen auch die vier aus der Gemeinde Sigmaringendorf gehören.

Da das Bruderschaftstreffen eine jährliche Tradition ist, steht auch schon fest, wie es weitergeht: Nächstes Jahr richtet Blochingen die Veranstaltung aus. Doch erst einmal wird in Sigmaringendorf ausgiebig gefeiert.