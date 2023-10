Langjährige Vereinsmitglieder beim Liederkranz geehrt

„Singen macht Spaß, singen tut gut“, heißt es in einem Zitat. Das, so die Vorsitzende des Liederkranzes Marbach, Elisabeth Widmann, treffe sicher auf drei Mitglieder des Chores zu, die sie jeweils für 60-jährige Vereinstreue anlässlich des Weinfestes ehren dufte. „Es ist aller Achtung wert, wenn man sich sich so lange und hoffentlich noch lange mit viel Einsatz seinem Hobby widmet“, so Elisabeth Widmann.

Edeltraud Neuburger sang 14 Jahre lang zuerst im Kirchenchor Marbach und Stuttgart und ab dem Jahr 1969 beim Liederkranz Marbach. „Für uns im Sopran bist Du mit Deiner immer noch hohen und sicheren Stimme eine wichtige Säule im Chor“, so die Vorsitzende. Edeltraud Neuburger war von Anfang an dabei, als es zu einem Gemischten Chor beim Liederkranz kam. „Das war früher eine Männerdomäne und Du hast Dich dafür eingesetzt, dass auch Frauen in die Vereine gehören“.

Nach 13 Jahren Zugehörigkeit beim Kirchenchor Hohentengen kam Kreszentia Madlener familiär bedingt nach Marbach und trat dort in den Liederkranz ein. Mit ihrer sicheren Stimme ist sie eine wichtige Stütze im Alt, denn, so die Vorsitzende: „Sie übt auch zu Hause und auf sie ist Verlass“. Zwölf Jahre war Kreszentia Madlener auch Schriftführerin im Verein und heute noch ein Phänomen, denn sie habe alle Termine und Lieder im Kopf, die irgendwann stattgefunden haben oder mal gesungen wurden.

Seit 60 Jahren singt auch Klaus Heinzelmann ununterbrochen im Liederkranz Marbach. Er unterstütze den Bass mit seiner wertvollen Stimme, so die Vorsitzende Elisabeth Widmann. Zudem gehörte Klaus Heinzelmann 15 Jahre dem Vereinsausschuss an und ist seit 1983 Fahnenbegleiter. „Klaus Heinzelmann macht uns immer wieder darauf aufmerksam, das Altbewährtes und Traditionelles nicht vergessen wird und erhalten bleibt. Auch dafür mein Dankeschön“, so Elisabeth Widmann.

Allen drei Geehrten dankte die Vorsitzende für die 60 Jahre singen im Chor, für die Probenbesuche, Auftritte und auch für ihre Hilfe bei Festen und Aktivitäten.

Vom neu gegründeten Sängerverband Zollern-Alb ‐ Sigmaringen war Werner Winkler beim Weinfest in Marbach zu Gast. Er konnte den langjährigen Vereinsmitgliedern die Urkunde nebst Ehrennadel überreichen. Er war fasziniert, wie in Marbach beim Weinfest am Nachmittag die drei Kinderchöre und auch der Liederkranz zur Freude der Zuhörer gesungen haben.