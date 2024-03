Erfolgreiche Zuchtbetriebe ausgezeichnet

An die 20 Zuchtbetriebe der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) sind bei der Jahreshauptversammlung im „Brigel-Hof“ in Langenhart für ihre Leistungen ausgezeichnet worden. Sie erhielten Leistungsplaketten von Bronze, Silber und Gold, die bei einem Stalldurchschnitt von 8.500 kg bis 11.000 Kilogramm Milch vergeben werden. Das Hofgut Vogler führte mit 10.470 Kilogramm Milch die Liste an. Auf Platz zwei schaffte es das Hofgut Löffler mit 10.260 Kilogramm.

Auf der Versammlung vermeldete Kassenprüfer Johann Boos ein Plus des Kassenbestandes, der größtenteils durch Mitgliedsbeiträge befüllt wird. Der Vorsitzende Andreas Deyer vom Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverband für Südbaden BLHV gab zudem einen Einblick über das vom Gesetzgeber geforderte Leistungsniveau. Aus der Vorstandschaft des RBW war es Hubert Schönberger, der ein umfangreiches Referat über den ländlichen Raum einschließlich Ernährung nach den Vorgaben des Ministeriums von Baden-Württemberg gab. Zudem wurde die Vorstandschaft entlastet.

Rückblickend erinnerte der Vorsitzende Bernhard Vögtle an die gute Zusammenarbeit des Förderverein Fleckviehzucht im Landkreis Sigmaringen wie auch mit der RBW.