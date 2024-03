Landfrauen veranstalten gut besuchten Comedy-Abend

Am 24. Februar war es wieder so weit, die Landfrauen, Sprengel Sigmaringen-Laiz, hatten zur jährlichen Comedy in die Laizer Festhalle eingeladen. Zahlreiche Besucher waren der Einladung gern gefolgt und wurden nicht enttäuscht - sie erlebten einen unterhaltsamen Abend mit der SAUBACH-KOMEDE. Die vier Herren auf der Bühne sangen voller Inbrunst und schlüpften dabei in verschiedene Rollen. Dabei wurde so manch Schlager umgeschrieben und neu interpretiert, manch alltägliche Situation sehr amüsant aufgegriffen und dargestellt.

Nach einer Pause, in der die Landfrauen Getränke und kleine Speisen anboten, ging es munter und zwerchfellreizend weiter.

Nach gut zweieinhalb Stunden Programm servierte „ Schorsch“ noch eine unterhaltsame Zugabe. Er hatte altbekannte Weisen im Gepäck, die Zuschauer im Saal sangen fröhlich mit und mussten herzhaft lachen über die tollpatschigen Versuche eines Alt-Ledigen, der sich redlich bemühte, die passende Frau zu finden.

Alles in allem war die Veranstaltung wieder ein sehr gelungener Abend. Eine Besucherin meinte mit noch feuchten Augen: „So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht.“

Jedes Jahr veranstalten die Landfrauen eine Comedy-Veranstaltung, diese ist fest terminiert und findet immer am zweiten Samstag nach Aschermittwoch statt. Für 2025 steht das Rahmenprogramm bereits fest, Interessierte können sich schon jetzt den 15. März 2025 im Kalender vormerken, denn dann kommen Hillus Herzdropfa auf die Bühne nach Laiz. Die Bekanntgabe des Kartenvorverkaufs erfolgt rechtzeitig im Stadtspiegel und in der regionalen Presse.