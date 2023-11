Mit Gottesdienst und Kranzniederlegungen, im Beisein von Fahnenabordnungen, Musikkapelle, Männergesangverein, Soldaten und Bürgern, hat Laiz am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht.

Mut und Versöhnung

Während Pfarrer Michael Dulik in seiner Predigt zu Mut zum Glauben aufrief, mahnte Ortsvorsteher Wolfgang Querner zu Versöhnung in der Welt. „Ein guter Frieden ist nur der, der lange währt“, so Querner. Gemeinsam mit Offizieren der Bundeswehr legten er sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kränze an den Mahnmalen neben der Pfarrkirche nieder.

Unter anderem mit der Rockballade „Wind of Change“ von den Scorpions begleitete die Musikkapelle Laiz die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag mit einer eher ungewohnten, aber durchaus berührenden Musikauswahl.