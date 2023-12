Der Kreis Sigmaringen hat einen Weltmeister. Der aus Laiz stammende Marc Ritter gewann als Athletiktrainer mit der deutschen U-17-Fußballnationalmannschaft den Weltmeistertitel in Indonesien. Im Gespräch mit SZ-Volontär Yannick Rehfuss spricht er über die Turnierzeit, seine alte Heimat Laiz und Opfer, die er für seinen Traum gebracht hat.

Herzlichen Glückwunsch zum Weltmeisterschaftstitel. Haben Sie nach dem EM-Titel im Vorjahr mit dem Sieg gerechnet?

Wir haben uns auf jeden Fall Chancen mit der Mannschaft ausgerechnet. Wir haben eine super Europameisterschaft gespielt. Dass es schlussendlich so kommt, ist natürlich traumhaft.

Wir hatten in der ein oder anderen Situation natürlich auch das nötige Spielglück. Das gehört dazu. Am Ende war das mit zwei Titeln in einem Jahr der Wahnsinn.

Sie kennen die Spieler gut. Was zeichnet die Jungs aus?

Sie haben eine enorme Mentalität, einen enormen Siegeswillen. Auch als wir hinten lagen, haben sich die Jungs zusammengerafft und die Spiele gedreht. Egal, wie der Spielstand war, sie haben nie aufgegeben.

Lag das auch an ihrer Arbeit als Athletiktrainer?

Die Jungs waren körperlich sehr stark. Da haben die Heimatvereine unter anderem auch gute Arbeit geleistet. Wichtig ist bei einem solchen Turnier aber auch die nötige Frische der Spieler bei jedem Spiel.

Es gab enorme Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Außerdem waren es viele Spiele in kürzester Zeit, was sehr kräftezehrend ist. Je besser die Spieler regenerieren, desto vorteilhafter.

Da fließt dann auch ein Teil meiner Arbeit mit ein. Es geht um Regenerationsmanagement und Ernährung, damit sich die Spieler schnellstmöglich erholen. Ich muss aber auch ein Lob an unsere Ärzte, Physiotherapeuten und unseren Koch richten. Bezüglich Ernährung und dem richtigen Trinkverhalten der Spieler haben sie tolle Arbeit geleistet.

Wie haben Sie die Zeit in Indonesien erlebt?

Es war wirklich toll. Nach Indonesien wäre ich privat wahrscheinlich nie gereist. Wir sind dort sehr freundlich empfangen worden, die Menschen waren sehr hilfsbereit. Es ist ein sehr gastfreundliches Land. Es gibt aber auch einen großen Graben zwischen Armut und Wohlstand. Da lernt man zu schätzen, wie gut es uns in Deutschland geht.

Trauen Sie einigen Jungs auch den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu?

Ja, definitiv. Es gehört natürlich einiges dazu, es tatsächlich in den Profifußball und dann auch noch in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. In der Mannschaft sehe ich großes Potential, dass es der ein oder andere schaffen kann.

Für ihren Traum Weltmeisterschaft haben Sie bei ihrem langjährigen Arbeitgeber Hertha BSC gekündigt. Nach dem Turnier ist ihr Vertrag beim DFB ausgelaufen. Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ja, ich habe bei der Hertha gekündigt. Wir hatten lange die Vereinbarung, dass ich die Arbeit beim DFB neben meinem Job bei der Hertha BSC machen kann. Nur dann haben sie mir die Weltmeisterschaft nicht mehr erlaubt. Diese war für mich aber enorm wichtig, ganz unabhängig vom Erfolg. Damit konnte ich ja nicht rechnen.

Für seinen WM-Traum mit der U17 des DFB kündigte Marc Ritter bei seinem Arbeitgeber Hertha BSC. (Foto: Thomas Böcker )

Mir war klar: Wenn ich nicht gehen darf, dann kündige ich. Was den DFB betrifft: Die Vereinbarung mit dem Verband war, dass ich nach der WM vorerst aufhöre. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, irgendwann wieder für die Nationalmannschaft zu arbeiten.

Geht es für Sie jetzt wieder in die Heimat?

Momentan ist noch sehr viel offen. Ich hatte bereits die ein oder andere Anfrage. Da war aber bislang noch nicht das Passende dabei. Deswegen: mal schauen. Wenn bis Januar etwas Passendes kommt, könnte ich mir auch vorstellen, aus Berlin wegzugehen. Ansonsten nutze ich die Zeit und reise erst einmal. Dann suche ich mir erst zur neuen Saison etwas.

Haben Sie selbst Fußball gespielt?

Ja, ich habe beim SC Laiz angefangen und hatte dort auch meine letzte Station als Aktiver. Außerdem spielte ich in der Jugend beim SC Pfullendorf. Das Höchste, das ich gespielt habe, war im Herrenbereich aber Landesliga.

Klar, war es früher mein Traum, Profifußballer zu werden oder zumindest im Fußballbereich zu arbeiten. Deswegen ist für mich die Arbeit als Athletiktrainer im Fußball ein Traumberuf.

Wie sind Sie denn zu ihrem Traumjob gekommen?

Ich war erst Sport- und Fitnessanimateur und habe dadurch auch Kurse gegeben. Dabei habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit als Trainer gefallen würde. In Stuttgart habe ich dann Sportlehrer mit dem Schwerpunkt Therapie studiert.

Damals suchte der VfB Stuttgart nach einem Praktikanten für seine Rehazentrum und ich habe für sechs Monate einen Praktikumsplatz erhalten. Im Anschluss habe ich dort als Sporttherapeut angefangen und später auch die Profis betreut. Ich wollte aber mehr auf die Athletikschiene und habe eine Ausbildung dazu gemacht.

Nach einer Zeit im Nachwuchsleistungszentrum beim VfB wollte ich aber einen privaten Wechsel und bin in meine Wunschstadt Berlin gezogen. Dort bin ich bei der Hertha gelandet - und eben auch beim DFB.

Was bedeutet Ihnen Sigmaringen? Ihre Eltern wohnen ja immer noch in Laiz.

Sigmaringen ist Heimat für mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Sommer- und Winterpause länger Zeit habe, um nach Hause zu kommen. Ich hatte hier eine schöne Kindheit. Da bin ich auch meinen Eltern und meiner Schwester sehr dankbar.

Im ländlichen Raum bekommt man sehr viele Werte mit, die heutzutage, gerade in Großstädten, immer mehr verloren gehen. Ich bin also wirklich sehr glücklich, in Laiz aufgewachsen zu sein.