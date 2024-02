Ein einsamer Paddler auf der Donau, der abends unermüdlich seine Bahnen zieht. Stromauf, stromab, zwischen Laizer Wehr und Amalienfelsen. Dass er in seinem leuchtend weißen Sportshirt und seinem roten Kanu von Spaziergängern und Anwohnern neugierig beäugt wird, ist nicht verwunderlich.

Normen Weber ist Offizier und Wildwasserkanute

Doch ist das für den - zumindest in Laiz unbekannten - Kanuten kein Problem, er ist viel größeres Medieninteresse gewöhnt. Und so ist er auch gerne bereit, nach einer Trainingseinheit und einem Foto auf dem Wasser spontan in durchgeschwitzten Klamotten barfuß bei einer heißen Tasse Tee in der Küche der Autorin Platz zu nehmen und etwas über sich und sein Sportlerleben zu erzählen.

Der Mann mit dem Pfefferminztee heißt Normen Weber. Er ist Offizier der Bundeswehr und Wildwasserkanute. Ein sehr erfolgreicher, wie sich herausstellt: Viermaliger Weltmeister, sechsfacher Europameister und sechsfacher Weltcup-Sieger im Kanu-Wildwasser-Rennsport - um nur die wichtigsten Erfolge seiner fast 30-jährigen Wettkampfkarriere zu nennen.

Meine Mutter war Kanutin in der DDR und wurde unter anderem deutsche Meisterin. Normen Weber

Begonnen hat er im Kanu seiner Mutter, die ihn mitnahm, bevor er überhaupt laufen konnte. Sie hat ihm das Kanuten-Gen vererbt und ihn trainiert. „Meine Mutter war Kanutin in der DDR und wurde unter anderem deutsche Meisterin“, erzählt Normen Weber.

Seit 2010 ist er auch im Stand-Up-Paddling unterwegs

Geboren in Berlin zog Webers Familie kurz nach der Wende nach Köln. Als Zehnjähriger bestritt er erste Wettkämpfe im Wildwasser. In München studierte er Sportwissenschaften, für die Kanuschwaben Augsburg holt er noch heute Titel. Mittlerweile ist Normen Weber 38 Jahre alt und mischt immer noch ganz oben in der Weltelite des Kanurennsports mit. Seit 2010 ist er auch erfolgreich im Stand-Up-Paddling unterwegs.

Die Trainingseinheiten hat er seinem Berufsleben angepasst, für frühere Verhältnisse zu wenig, für jetzige ausreichend. „Man muss immer so viel trainieren, dass die Konkurrenz langsamer ist als man selbst“, sagt er und lächelt. Für seinen Sport seien nicht nur Kraft und Ausdauer wichtig. „Die Technik ist entscheidend, du musst das Wasser lesen können.“

Der ehemalige Sportsoldat ist 2008 in die Offizierslaufbahn gewechselt, der Dienstgrad Major ziert seine Schulterklappen. Seit zwei Jahren führt er in der Albkaserne in Stetten die 5. Batterie des Artilleriebataillons 295. Auch wenn der Dienst viel Zeit in Anspruch nimmt, der vorgeschriebene Dienstsport kommt ihm gelegen. „Dazu noch Liegestütze und Dips und dann passt es.“

Bei der Ernährung ist Weber nachsichtig

Und wie sieht es mit der gesunden Ernährung aus, die Sportlern oft nachgesagt wird? „Ich esse das, worauf ich Lust habe, auch mal Burger mit Pommes“, sagt der Kanute und seine Frau Kira, die an diesem Tage auch in Laiz ist und sich mit zum Tee gesellt hat, murmelt: „Oder ein halbes Kilo Eis“. Weber muss lachen.

Aber solange der Bundestrainer mich noch ruft und die anderen Nationen eher Angst als Freude verspüren, wenn ich dabei bin, ist alles gut. Normen Weber

Sein Alter und seine Erfolge erlauben ihm so manche Eigenarten, zumal er gedanklich schon zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft. „Aber solange der Bundestrainer mich noch ruft und die anderen Nationen eher Angst als Freude verspüren, wenn ich dabei bin, ist alles gut.“

Alles gut ist für ihn jetzt auch beim Paddeln auf der seichten Donau. Sie dürfte zwar gern „wilder“ sein, aber er ist doch froh, hier trainieren zu dürfen. Denn auch ein Wildwasser-Weltmeister muss sich Naturschutz und Gesetzen fügen. „Aber der Donau-Ranger war sehr nett“, sagt Weber.

Nun paddelt der Ausnahmeathlet mit Ausnahmegenehmigung, noch in Laiz, bald in Krauchenwies. Und bei der spontanen Einladung zum Tee nimmt er brav und ordnungsgemäß den zulässigen Ausstieg am Bootsanlieger.