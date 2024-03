Das Leben ist kein Wunschkonzert - das Jubiläumskonzert der Musikkapelle Laiz schon. Zum Auftakt ihres 100. Jubiläumsjahres haben die 62 Musiker und Musikerinnen auf der Bühne gezeigt, dass sie trotz ihres „hohen Alters“ immer besser werden.

Volle Halle

Mit einem beeindruckendem Klangkörper und vollem Einsatz ihrer Dirigentin Christine Burkhart lieferten sie ein Wunschkonzert quer durch alle Genres und gaben nebenbei einen unterhaltsamen Rückblick auf vergangene Jahrzehnte - sehr zur Freude der zahlreichen Gäste im bis auf den letzten Platz besetzten Saal. „Das wäre das Schlimmste, wenn wir jemanden wegschicken müssten“, zeigte sich Marina Schäfer, stellvertretende Vorsitzende der Musikkapelle Laiz, erfreut und besorgt zugleich.

Die Musiker legen sich beim Konzert enorm ins Zeug. (Foto: Peggy Meyer )

Für ihr 100-jähriges Jubiläum hatte sich die Musikkapelle ein Konzert der besonderen Art ausgedacht: Unter einer großen Anzahl an Stücken, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgeführt wurden, konnten Musikliebhaber ihre Favoriten wählen. 314 Einsendungen waren auszuwerten - viel Arbeit, die jedoch lohnte. Ein Potpourri an anspruchsvollen Werken unterhielt die Konzertbesucher. Klassiker wie „Pirates oft the Caribbean“ oder der „Glacier Express“ gesellten sich zu Märschen und auch weniger oft gespielten Stücken wie „Der blaue Planet“ und „Where Eagles soar“.

Besonderes Lob vom Ministerpräsidenten

Uraufführung hatte die von Musiker Stefano Barbagallo selbstgeschriebene Polka „Fassanstich“ - nur ohne Fass. Vor wenigen Jahren als Geburtstagsgeschenk gedacht, hatte er sie zum Jubiläum für alle Register akribisch vollendet. Beeindruckend auch die Solis von Jannik Lehn und Leonore Kübler am Flügelhorn sowie Adrian Willburger an der Posaune.

Letzterer entlockte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der als Laizer mit Ehefrau und ohne Personenschutz unter den Gästen weilte, in seiner Dankesrede ein besonderes Kompliment: „Wenn man ihn gehört hat, wissen Sie, warum man am jüngsten Tag nicht mit Trompeten, sondern mit Posaunen …“ - der Rest ging in Jubel und Beifall unter.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt beim Konzert zu Wort. (Foto: Peggy Meyer )

Zwischen den Musikstücken wusste Franziska Peschke so manch Anekdoten über die bisherigen, allesamt männlichen Dirigenten - Christine Burkhart ist seit 2018 die erste Dirigentin - zu erzählen. Einer komponierte im Polizeiauto, während er um die Sicherheit ebenjenes Ministerpräsidenten besorgt war, ein anderer war viel zu brav und würde heute strenger durchgreifen und wieder ein anderer führte nach dem Umzug ins neue Probelokal das Rauchverbot ein.

Charmante Erinnerung an die Stadt

Apropos Proben: Da sich der Laizer Klangkörper im Alter von zwölf bis 74 Jahren in stetigem Wachstum befindet, nutzte Anja Lutz die Anwesenheit des Ersten Beigeordneten der Stadt, Manfred Storrer, um ihn am Ende des Konzerts charmant, aber eindringlich an die Vergrößerung des Probelokals zu erinnern. Der Beifall des Publikums und die stehenden Ovationen zum Konzertende dürften das ausdrücklich unterstrichen haben.

Pünktlich zum Jubiläumskonzert wurde auch die Chronik „100 Jahre Musikkapelle Laiz“ fertiggestellt - eine Zeitreise durch die Laizer Musikgeschichte.