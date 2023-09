Lesung mit Ludwig Steinherr

In seiner Lyrik setzt sich Ludwig Steinherr auf ironisch-poetische Weise mit den großen Fragen des menschlichen Daseins auseinander und wagt den Blick hinter die sichtbare Wirklichkeit. Am Donnerstag, 5. Oktober, liest Steinherr um 19 Uhr im Kunstmuseum Henselmann in Sigmaringen-Laiz aus seinem Buch.

So warnt er zum Beispiel davor, sich vor „Engeln in freier Wildbahn“ zu hüten und entlarvt damit das allzu Selbstverständliche heutiger Lebenskultur und Weltsicht. Ludwig Steinherr ist promovierter Philosoph und lebt als freier Schriftsteller in München.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Sigmaringen liest“. Veranstalter der Lesung sind die Katholische Kirchengemeinde und das Bildungszentrum Gorheim in Kooperation mit Partnern der Christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen.

Der Eintritt beträgt 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro regulär. Karten gibt es über den zentralen Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen: 07571/ 52296. Weitere Informationen gibt es unter www.sigmaringen-liest.de.