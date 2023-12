Es rumpelt in Laiz. Trotz mehrerer Ausbesserungen platzt der Asphalt auf der Donaubrücke immer wieder auf. Viele Pendler, die beispielsweise von Meßkirch nach Sigmaringen fahren, müssen durch dieses Nadelöhr. Eine Verkehrszählung in der anschließenden Hauptstraße ergab vor Kurzem ein Verkehrsaufkommen von 8000 bis 10.000 Autos pro Tag. Das hinterlässt Spuren.

Doch die ramponierte Brücke bleibt vorerst so, wie sie ist. Jetzt gibt es allerdings eine Aussicht: Im nächsten Jahr soll die Sanierung der Brücke geplant werden, die Umsetzung folgt allerdings frühestens 2026.

Schulnote drei für die Brücke

Zum Zeitpunkt des Baus - zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - seien die Auflagen niedriger als heute gewesen, sagt der Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner. Dennoch ist er überzeugt: „Die Brücke ist gar nicht so marode, wie man meint.“ Schulnote drei, befriedigend - das sei das Ergebnis des letzten Gutachtens gewesen.

Die Stadtverwaltung peilt dennoch eine mittelfristige Sanierung der Brücke an. Als Hauptgrund nennt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch die mit der Zeit abnehmende Tragfähigkeit der Brücke. Der Asphalt soll in diesem Zuge erneuert werden. Dass die Sanierung dennoch frühestens 2026 erfolgt, begründet die Sprecherin damit, dass es das Ziel der Stadt sei, „das Bauwerk im Sinne der Nachhaltigkeit so lange zu nutzen, wie möglich.“

Ortsvorsteher überlegt

Immer wieder fallen Ausbesserungen am Beleg an. Erst am 28. November fanden an der Einmündung zur Meßkircher Straße Arbeiten statt. Inzwischen ist der Belag aber schon wieder aufgerissen.

Querner sympathisiert daher mit der Idee, den Belag komplett aufzureißen und noch einmal einzusetzen. Doch das ist teuer: Der Ortsvorsteher veranschlagt Kosten von rund 50.000 Euro, und das vor dem Hintergrund, dass die Brücke in drei Jahren ohnehin komplett saniert werden muss.

„Mir kommt es manchmal vor, als hätten wir keine Umgehungsstraße.“ Anwohner Roland Stehle

Deswegen erörtert der Ortsversteher andere Lösungen. So steht für ihn beispielsweise eine Ablastung der Brücke auf zwölf Tonnen im Raum. Das heißt, dann dürften nur noch Fahrzeuge mit maximal zwölf Tonnen Gesamtgewicht die Brücke befahren. Darüber habe er bereits mit mehreren Laizer Unternehmen gesprochen - mit gemischten Reaktionen.

Schluss mit dem Kleinklein Die Sanierung der Brücke wird höchste Zeit. Ausbesserungen reichen nicht - findet SZ-Mitarbeiter Yannick Rehfuss. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Eine Alternative wäre ein LKW-Fahrverbot. Das sei grundsätzlich denkbar, würde wohl aber den Unmut einiger Spediteure nach sich ziehen, so Querner.

LKW-Fahrer meiden Maut

Für Roland Stehle führt an einem solchen Fahrverbot allerdings kein Weg vorbei. Der Anwohner in der Meßkircher Straße ist ein Leidtragender des Schwerlastverkehrs. Schon morgens um fünf Uhr donnern die unbeladenen Lastwagen durch die Straße. „Die lassen es krachen“, sagt Stehle. Aus Gesprächen mit LKW-Fahrern habe er erfahren, dass sich einige die LKW-Maut für die Bundesstraße sparen wollen. „Mir kommt es manchmal vor, als hätten wir keine Umgehungsstraße“, sagt Stehle.

Mautgebühr steigt Im neuen Jahr könnten noch mehr LKW-Fahrer die Abkürzung über Laiz nehmen. Hintergrund ist die vom Bund beschlossene Erhöhung der Mautgebühren für Bundesautobahnen und -straßen. Bereits zum 1. Dezember trat ein CO2-Aufschlag für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen in Kraft. Pro Tonne CO2 werden so 200 Euro fällig. Bei einem LKW mit einem Verbrauch von 0,3 Liter pro Kilometer ist das nach knapp 1000 Kilometern der Fall. Hinzu kommt eine weitere Änderung. Momentan sind nur Fahrzeuge mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen mautpflichtig. Zum 1. Juli 2024 ändert sich das. Dann müssen alle Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von 3,5 Tonnen Maut zahlen.

Wolfgang Querner sieht aber auch Vorteile darin, dass die Brücke vorerst nicht saniert wird. Nach den langen Sperrungen vieler Laizer Straßen in den vergangenen Jahren sei es gar nicht schlecht, „wenn der Verkehr mal läuft“, so der Ortsvorsteher.