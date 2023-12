Die Laizer Donaubrücke bleibt ein Problem. Die Anwohner sind vom Lärm genervt, die Autofahrer von einem unnötigen Hindernisparcours strapaziert und die Fußgänger durch die massiven herausgebrochenen Asphaltbrocken gefährdet – und das schon seit vielen Jahren.

Es ist völlig richtig: Größere Arbeiten am Belag sind vor einer geplanten Kernsanierung der Brücke unsinnig. Aber genau deswegen muss diese jetzt und nicht erst in drei Jahren stattfinden. Welchen Sinn hat es denn, immer wieder einzelne Stellen auszubessern, nur um wenige Wochen später vor dem gleichen Problem zu stehen?

Flickenteppich als Ergebnis

Das Ergebnis ist ein hässlicher und vor allem gefährlicher Flickenteppich – der die Stadt zudem Geld kostet. Denn auch wenn das Fundament der Brücke noch in Ordnung sein mag, der Asphalt ist es definitiv nicht. Die Stadt setzt die Sanierung dennoch erst in drei Jahren an, dabei sollte inzwischen doch klar sein, dass das keine Kür-, sondern eine Pflichtaufgabe ist.

Sie so weit in der Zukunft anzusetzen, war ein Fehler. Und genau wie den Belag sollte man diesen schnellstmöglich ausbessern.