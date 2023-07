Laienbühne Engelswies spielt das Märchen „Hänsel & Gretel“

Sommerzeit heißt in Engelswies Märchenzeit. In unserem Freilichttheater hinter der alten Schule verwandelt sich eine Wiese mit Bäumen innerhalb von zwei Monaten in ein tolles Bühnenbild.

Ein schöner Wald, bewohnt von Hänsel und Gretels Familie trifft auf den düsteren Wald, bewohnt von der alten Hexe, deren Hexenhaus sich durch einen Zauberspruch in ein Knusperhäuschen verwandelt.

Die Buchenhofbäuerin, Hänsel & Gretels Vermieterin, ist sehr geldgierig und es gibt nichts Schöneres für sie, als Taler zu zählen. Plötzlich trifft das Schicksal die kleine Familie hart. Der Vater von Hänsel und Gretel hackt sich beim Holzspalten ins Bein und verletzt sich schwer. Er kann nicht mehr arbeiten und die Familie gerät in finanzielle Nöte. So können sie auch die Miete nicht mehr aufbringen.

Hänsel und Gretel schnappen bei einem Gespräch der Eltern auf, dass es „ohne die Kinder leichter wäre“. Die Geschwister beschließen ihr Zuhause zu verlassen und in den Wald zu gehen.

Schließlich gelangen die beiden an ein Knusperhäuschen und treffen dort auf eine alte Hexe.

Nun schweben die beiden wirklich in großer Gefahr. Aber die Raben und Tauben helfen Ihnen und zum Schluss wird dank dem Zauberbackofen alles wieder gut.

Nun möchten wir uns im Namen aller Beteiligten des Sommermärchens „Hänsel & Gretel“ bei den zahlreichen Zuschauern herzlich bedanken. Wir konnten über 500 Gäste begrüßen. Ein riesiges Kompliment möchten wir unseren Nachwuchsschauspielern aussprechen, die trotz kurzfristiger personeller Veränderungen eine super Leistung ablieferten.

Diese wurde von unserem Publikum bei jeder Aufführung mit viel Beifall belohnt.

Alle sechs Vorstellungen waren vom Wettergott gesegnet. Sonnenschein und warme Temperaturen sorgten für ein reibungsloses Freilichttheater–Vergnügen. Selbst das zwischenzeitliche nächtliche Gewitter, das unsere Zeltkonstruktion auf die Probe stellte, konnte uns nichts anhaben. Somit geht ein erfolgreicher Märchensommer 2023 zu Ende.

Wir hoffen, dass euch „Hänsel & Gretel“ von Karlheinz Komm genauso gut gefallen hat wie uns.

Gerne begrüßen wir euch nächstes Jahr wieder in unserem malerischen Freilichttheater hinter der alten Schule in Engelswies. Wir freuen uns bereits jetzt darauf.