Kunstfreunde besuchen ZfP Zwiefalten

Einer düsteren Thematik widmete sich der Verein anlässlich des Besuches der Wanderausstellung „Psychiatrie u. Nationalsozialismus“ am ZfP in Zwiefalten. Während der fundierten Führung wurde ein Bogen geschlagen von der Gründung 1812 als erste „Staatsirrenanstalt“ im Königreich Württemb. über die unsägliche NS-Zeit bis zu den Nachkriegsjahren, wobei der Nationalsozialismus besonders umfangreich erörtert wurde. Außerdem boten die Objekte des Württ. Psychiatrie-Museums in der 1901 erbauten Kapelle/ Pathologie einen Überblick über die Entwicklung zur Behandlung u. Unterbringung psychisch kranker Menschen.

