Kreisfeuerwehrverband feiert 50. Geburtstag

Der Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund fand am 29. September ein kleiner Festakt statt.

Der Abend startete mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johann in Sigmaringen. Nach dem Einzug mit einigen Feuerwehrfahnen gestalten die beiden Pfarrer Edwin Müller und Matthias Ströhle einen interessanten und kurzweiligen Gottesdienst. Bei den Fürbitten wurden alle Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mit einbezogen.

Im Anschluss an die Messe wurde die gesamte Festgemeinschaft durch einen Fakelspalier der Jugendfeuerwehr Sigmaringen direkt in den Schlosshof zum Sektempfang geleitet. Der eigentliche Festakt fand dann in der portugiesischen Galerie statt und wurde durch ihre Durchlaucht Prinz Albrecht von Hohenzollern-Sigmaringen eröffnet.

Nach kurzen Begrüßungsworten von Friedrich Sauter, dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, folgte ein Grußwort der Landrätin Stefanie Bürkle. Sie überreichte dem Vorsitzenden eine kleine Spende des Landratsamtes für dessen Tätigkeit. Anschließend folgte das Grußwort von Stefan Hermann, dem Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes. Die Festrede gab Edwin Ernst Weber, Leiter der Stabsstelle im LRA Sigmaringen, zum Besten. Zudem berichtete Thomas Westhauser, Stadtbrandmeister a. D., kurz über den Schlossbrand von 1893, bevor sich Friedrich Sauter im Schlusswort bei seinen Vorstandskollegen für die Mithilfe bei der Organisation bedankte.

Beim finalen Stehempfang mit kleinen Häppchen fanden jede Menge nette Gespräche satt. Der komplette Abend wurde von einer kleinen Abordnung der Musikkapelle der Feuerwehr Bad Saulgau musikalisch umrahmt.