Zum neunten Mal veranstaltete der Tennisclub Kreenheinstetten LK–Turnier und zum fünften Mal das Deutsche Ranglistenturnier, das als A6 Turnier für Damen und Herrenkonkurrenz ausgeschrieben war. Vom 28. bis 30. Juli spielten fast 50 Teilnehmer aus 33 verschiedenen Turnieren um ein Preisgeld von insgesamt 2600 Euro. „Es ist wieder eine hochklassige Konkurrenz sowohl bei den Damen und bei den Herren am Start gewesen“, so der Turnierleiter Jens Schmon vom TC Kreenheinstetten.

„Das Turnier hat sich auch im Turnierkalender der Spieler etabliert, wir haben sehr viele Spieler auf der Anlage gehabt, die bereits zum wiederholten Mal mitspielten“, sagte Manfred Kohl, der Oberschiedsrichter des Turniers. Über 60 Spiele wurden während des Turnierverlaufs auf der Anlag des TC Kreenheinstetten gespielt. Neben dem Preisgeld gab es auch Ranglisten– und LK–Punkte zu vergeben.

Die Sieger und Siegerinnen in der DTB–Turnierkategorie (A–6) bekamen für den Turniersieg 1000 Euro beziehungsweise 650 Euro als Siegprämie. Die Platzierten erhielten ebenfalls Geldprämien. Das vom TC Kreenheinstetten ausgerichtete deutsche Ranglistenturnier und auch das Teilnehmerfeld der LK Turniere hatten laut Verein eine sehr hohe Qualität. „Unsere Mitglieder und alle Zuschauer haben über die drei Turniertage richtig gutes hochklassiges Tennis zu sehen bekommen“, so der Kommentar von Nicole Volk vom Vorstand des Vereins.

Das Damen Feld des Deutschen Ranglistenturnieres war mit der Numer eins gesetzten Mariella Thamm (TC Grün–Weiss Mannheim, Nr. 120) und der Nummer zwei gesetzten Sarah Hartel (TC Blau–Weiss Leimen Nr. 145) hochklassig besetzt. Die Favoritin Mariella Thamm musste sich in einem umkämpften Halbfinale gegen Bianca Maus (TC Markdorf) äußerst knapp mit sechs zu zehn geschlagen geben. Auf dem Weg ins Finale besiegte Bianca Maus die für den TC Hechingen angetretene Maier Alessa und Emily Bogdanska vom TC Radolfzell.

Ihre Finalgegnerin war wie erwartet Sarah Hartel, die sich gegen Sophie–Charlotte Schom und Angelina Da Silva Guggenbühler (TC Schömberg Freiburg–St. Georgen, Nr.207) klar durchsetzen konnte. Im Finale entwickelte sich im ersten Satz eine sehr ausgeglichene Partie der erst im Satz–Tie–Break knapp von Bianca Maus gewonnen werden konnte. Mit ihrer ganzen Routine gelang nun ein recht deutlicher zweiter Satz der mit sechs zu eins den Turniersieg von Bianca Maus gewonnen wurde.

Auch das Herren–Finale des DTB–Turniers am Sonntagnachmittag sorgte ebenfalls für Begeisterung auf den Zuschauerrängen. Amar Tahirovic TA SV Böblingen (aktuell Nr.154) bezwang auf dem Weg ins Finale zunächst Lutz Marc vom TC Radolfzell und dann Noah Liedtke (TC Blau–Weiss Villingen ) bevor er im Finale auf Sebastian Gamper (TC Hechingen, Nr. 322) traf. Amar Thairovic wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ seinem drei Jahre jüngeren Gegner kaum eine Chance. Mit einem deutlichen sechs zu null und sechs zu eins ging der Finalsieg an Amar Thahirovic. Der Zweitplatzierte Sebastian Gamper siegte auf dem Weg ins Finale gegen Valentin Steinmann (TC Überlingen) und gegen den an Nummer zwei gesetzten Favoriten Mike Stieler (TC Göppingen Nr. 303).