Die Gemeinde Krauchenwies fordert den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben in einer Stellungnahme dazu auf, ein Naturschutzgebiet in den Planungen für künftige Windkraftanlagen stärker zu berücksichtigen. Nach Ansicht der Gemeinderäte sei der Abstand zwischen dem Biotop „Egelsee“ bei Hausen am Andelsbach und den vom Regionalverband ausgewiesenen Vorranggebieten im Südosten der Gemarkungsfläche zu gering. Hier müsse der Regionalverband nachsteuern. Der Rat folgte hier der Stellungnahme des Hausener Ortschaftsrats.

Nicht aufgenommen wurde hingegen die Stellungsnahme des Vereins „Lebenswerte Heimat“. Vorstand Will Lutz brachte Bedenken vor allem beim Thema Artenschutz zum Ausdruck. Der anwesende Direktor des Regionalverbands, Wolfgang Heine, verwies darauf, dass sich die gesetzlichen Regelungen geändert hätten. Beim Artenschutz gehe es nun nicht mehr um Individualschutz, sondern um Populationsschutz. Heine stellte angesichts der wenigen geeigneten Flächen für Windkraftanlagen klar: „Flächen ohne Konflikte gibt es nicht.“