„Kinder helfen Kindern“ - unter diesem Motto will der Wohltätigkeitsverein Roundtable bedürftigen Kindern in Osteuropa eine Freude zum Weihnachtsfest machen. Die Sigmaringer Ortsgruppe ist mit von der Partie und beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“.

Kinder konnten Inhalt frei wählen

In mehreren Schulen im Kreis Sigmaringen haben Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen alleine oder zusammen mit ihren Eltern Geschenke gepackt. Den Inhalt konnten sie dabei frei wählen.

Die Geschenke richten sich an drei Altersklassen und Kategorien. Das bedeutet Geschenke für weibliche, männliche und diverse Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche.

„Divers bedeutet geschlechtsneutral“, erklärt Dennis Ramsperger, der die Aktion in diesem Jahr federführend für die Sigmaringer Ortsgruppe organisiert. Die Idee dahinter: Sollten die Geschenke für Jungen und Mädchen ausgehen, können die Auslieferer auf die neutralen zurückgreifen.

Geschenke sollen bedürftigen Kindern in Rumänien eine Freude machen

Die Päckchen holten Ramsperger und sein Team am Freitagmorgen ab und brachten sie zur Sammelstelle nach Krauchenwies. In einer Lagerhalle haben freiwillige Helfer sie sortiert, in Kartons verpackt und schließlich in einen großen Lastwagen verladen.

Insgesamt 4200 Päckchen kamen so zusammen, die nun vom Gammertinger Volker Schmidt und seinem Kollegen nach Osteuropa gebracht werden. „Unser Ziel ist Rumänien“, so Ramsperger. Am Donnerstag geht es aber zunächst nach Hanau (Hessen) und dann im Konvoi nach Osteuropa. Die Helfer verteilen die Geschenke vom 4. bis 7. Dezember.