Wegen Fahrbahnschäden wird die Landesstraße 455 zwischen Sigmaringendorf und die Landesstraße 456 in Richtung Krauchenwies/Josefslust saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 18. September, und dauern bis voraussichtlich Freitag, 29. September. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und Änderungen im Zeitplan daher möglich, so das Landratsamt.

Umleitung über Sigmaringen

Für die Dauer der Arbeiten ist Straße ab dem Ortsschild Sigmaringendorf bis zur Einmündung in die L 456 voll gesperrt. Im Zuge der Maßnahme wird außerdem der Gemeindeverbindungsweg entlang der Ablach zwischen der L 456 und dem Kieswerk für Lkw–Verkehr gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in beide Fahrtrichtungen über Sigmaringen. Änderungen im Busverkehr geben die Busunternehmen selbst bekannt.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 90.000 Euro und werden vom Land Baden–Württemberg getragen. Im Oktober folgt eine weitere Straßenbaumaßnahme auf der Landesstraße 456 zwischen dem Strandbad Krauchenwies und dem Abzweig der L 455 in Richtung Sigmaringendorf. Für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten wird dieser Abschnitt voll gesperrt.