Der SV Uttenweiler hat am Samstag beim FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 3:1 (1:1) gewonnen und den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Mann des Tages war Pascal Volz, der alle drei Treffer für die Gäste markierte.

Von Anfang an entwickelte sich auf dem Schulsportgelände in Krauchenwies ein gutklassiges, schnelles Bezirksligaspiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Früh hatten beide gute, wenn auch nicht zwingende Szenen. Die Uttenweiler beackerten vor allem über Daniel Weber und Felix Kötzle die linke Abwehrseite des FCK und banden Patrick Vogler und Aaron Göggel in der Defensive.

Auf der Gegenseite zielte der fleißige Tim Kremer nach einem Konter über Simon Kronenthaler und Simeon Boher am Tor vorbei (8.). Vier Minuten später lud Uttenweilers Kevin Schelkle, der für den gesundheitlich angeschlagenen Geiselhart in die Startelf gerückt war, aus der Drehung heraus ab, doch Jona Haußer im FCK-Tor war zur Stelle (9.).

Zweikampf als Grundlage fürs 1:0

Dann arbeitete sich Uttenweiler einmal mehr über die rechte Angriffsseite nach vorne, Kötzle gewann einen Zweikampf gegen Göggel, passte auf Schelkle, der flankte an den langen Pfosten, wo Patrick Volz keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken (30.). Die Freude über die Führung währte nicht lange.

Nach einer verünglückten Rückgabe musste Philipp Keckeisen mit dem Kopf retten, klärte zur Ecke. Kremer führte aus, die Uttenweiler Abwehr klärte wieder nicht konsequent genug und der ansonsten in der Defensive geforderte Aaron Göggel durfte offensiv ran und jagte das Leder aus 15 Metern halbhoch in die rechte Ecke, unhaltbar für Keckeisen, der die Kugel nur noch ablenken konnte (35.).

FCK startet gut in Halbzeit zwei

Das Tor schien dem Gastgeber Auftrieb zu geben. Pass aus der Tiefe von Göggel auf Kronenthaler, Bohner zielte am kurzen Eck vorbei (50.). Dann tankte sich Kremer über die linke Seite durch, doch Keckeisen rettete gegen Kronenthaler (55.). Nach einem Freistoß von Timmy Rauser aus dem Halbfeld mit rechts parierte erneut Keckeisen den Ball zur Ecke (61.). Uttenweiler tat sich schwer wieder ins Spiel zu kommen, kämpfte sich aber zurück in die Partie ‐ und nutzte die FCK-Fehler eiskalt.

Zunächst setzte sich Gulde in untypischer Position über links durch, der eingewechselte Florian Geiselhart legte das Leder frei vor Haußer neben das Tor (65.). Besser machte es Pascal Volz wenige Minuten später. Er gewann ein Laufduell und jagte das Leder von halblinks in die Maschen ‐ 1:2 (73.). Nur fünf Minuten später segelte eine Ecke in den FCK-Strafraum, Volz blieb beim ersten Mal hängen, tankte sich dann aber durch drei Abwehrspieler hindurch und legte das Leder ins Tor ‐ 1:3 (78.).

Stimmen zum Spiel

Florian Geiselhart, Trainer des SV Uttenweiler: So kann eine englische Woche beginnen. Wir sind heute hier sehr diszipliniert aufgetreten, Kompliment an alle Spieler, Matchwinner war natürlich Pascal Volz mit seinen drei Toren. 30, 35 Minuten in der ersten Halbzeit ist unser Spiel aufgegangen, dann haben wir uns unnötig den Ausgleich eingefangen und haben 15 Minuten in der zweiten Halbzeit gebraucht. Es tut gut, dass wir den zweiten Dreier in Folge eingefahren haben.

Jörg Schreyeck, Trainer des FCK/Hausen/Göggingen: Ich habe gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Am Ende hat es sich halt in die falsche Richtung entwickelt. Auf der einen Seite ist es ärgerlich, weil wir im Spiel auf Augenhöhe waren, am Ende aber ohne Punkte rausgehen. Noch erschreckender wäre es aber wahrscheinlich, wenn wir von Anfang an chancenlos gewesen wären. Die beiden Gegentore fallen praktisch aus dem Nichts. Beim ersten Tor verlieren wir ein Laufduell und ja, die zweite Situation müssen wir besser klären. So ist Fußball, jetzt stehen wir halt ohne Punkte da. Kleinigkeiten haben da heute einmal mehr den Ausschlag gegeben.

FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Uttenweiler 1:3 (1:1). - FCK: Haußer - Bohner, Schreyeck, Hoch, A. Göggel - Rauser, Kremer, Vogler (56. Back)- Holzbock (76. Harsch) - Häberle (76. Seeger), Kronenthaler. - SVU: Keckeisen - Schilling, S. Maurer, L. Maurer (75. Guminy) - Gulde - Kötzle (65. Beck), Weber, Liebhart, Schmid (89. Ott) - Schelkle (65. Geiselhart), Volz (85. Dornfried). - Tore: 0:1 Pascal Volz (30.), 1:1 Aaron Göggel (35.), 1:2, 1:3 Pascal Volz (73./78.). - Zuschauer: 200.