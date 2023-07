Um Verkehrschaos zu vermeiden: Krauchenwies schafft neue Parkplätze

Im Rahmen des kommenden Kreisverkehrs in der Krauchenwieser Ortsdurchfahrt sowie dem geplanten Omnibusbahnhof direkt daneben, fallen die circa 20 Parkplätze auf dem Kiesplatz vor dem Backhaus Mahl in den kommenden Jahren weg. Doch dafür soll bis Ende dieses Jahres Abhilfe geschaffen werden: Gleich an zwei Plätzen in der Gemeinde werden neue Parkplätze erstellt.

Kreisverkehr und Omnibusbahnhof kommen

Nachdem bei einer Verkehrsmessung von 2019 innerhalb von 24 Stunden insgesamt 18.000 Fahrzeuge an der abknickenden B32 durch Krauchenwies gezählt wurden, darunter ein Schwerlastverkehrsanteil von 16,9 Prozent, wurde der Bau eines Kreisverkehrs mit einem Durchmesser von 32 Metern an dieser Stelle genehmigt. Wegen der rund 100 Busse, die täglich in der Gemeinde Halt machen, wird direkt neben dem Kreisverkehr ein Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) gebaut werden.

Gesamtes Projekt ist barrierefrei geplant

Die Fläche des ZOB soll aus Beton entstehen und eine zentrale, 44 Meter lange Insel mit Sägezahnaufstellung ebenfalls aus Beton in der Mitte haben. Die gesamte zentrale Insel solle zudem überdacht, begrünt und mit Photovoltaik ausgestattet werden.

Die Kosten für den ZOB belaufen sich auf mehr als vier Millionen Euro. Zwischen Kreisverkehr und Insel sind eine Mauer sowie öffentliche Toiletten geplant. Zudem soll es auch Ladestationen für E–Bikes geben. Das gesamte Konzept wurde barrierefrei geplant.

35 Parkplätze im ersten Zug geplant

Oberhalb des geplanten Busbahnhofs sollen noch in diesem Jahr insgesamt 35 Parkplätze an der Alten Mengener Straße entstehen. Der Gemeinderat hat dafür die Firma Peter Gross aus Pfullendorf mit den Tief– und Straßenbauarbeiten beauftragt. Für die erforderlichen Ver– und Entsorgungseinrichtungen, den Straßenbau, Pflasterbeläge und Stützmauern werden insgesamt 762.000 Euro fällig.

„Wenn die Arbeiten beim Kreisverkehr und anschließend beim ZOB laufen, müssen die Parkplätze bereits fertig gestellt sein, sonst gibt es ein völliges Verkehrschaos“, erklärte Ortsbaumeister Klaus Hipp auf Nachfrage.

Baustellen können nicht parallel laufen

Für den Bau des Kreisverkehrs werden der Busverkehr sowie die Rettungskräfte nämlich über die Alte Mengener Straße umgeleitet werden. Bereits beim Abriss des ehemaligen „Goldenen Adlers“ vor Kurzem wurde der Verkehr für wenige Wochen umgeleitet.

Auf welchen der Parkplätze die Ladestation kommt, wissen wir derzeit noch nicht. Ortsbaumeister Klaus Hipp

Aus diesem Grund könnten die Baustellen nicht parallel zueinander laufen, so Hipp. „Die Arbeiten für die Parkplätze beginnen vermutlich nach den Handwerkerferien“, sagt Hipp. Da für die Parkplätze eine Stützmauer erstellt werden muss und das Gelände etwas aufgefüllt wird, nehme das einige Zeit in Anspruch, geplant sei es jedoch, die Arbeiten zum Ende dieses Jahres fertig zu stellen, so Hipp.

13 zusätzliche Parkplätze geplant

Zudem sind auf dem Platz, auf dem der ehemals „Goldene Adler“ stand, zusätzliche 13 Parkplätze für Kurzzeitparker also beispielsweise für die Kunden des Gasthaus Mahl geplant, erklärt Hipp. Die Überquerung der Straße stellt mit den geplanten Zebrastreifen rund um den Kreisverkehr dabei wohl kein Problem dar. Und auch eine Ladestation für E–Autos soll es geben. „Auf welchen der Parkplätze die Ladestation kommt, wissen wir derzeit noch nicht“, so Hipp abschließend.