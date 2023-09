Übergabeappell in Krauchenwies

Die Gemeinde Krauchenwies und das Artilleriebataillon 295 führen am Donnerstag, 28. September, um 17 Uhr in der Krauchenwieser Küste einen „Feierlichen Übergabeappell“ im Rahmen der Verbundenheit der 2. Artilleriebataillon 295 aus Stetten am kalten Markt und der Gemeinde Krauchenwies durch.

Rund 130 Soldaten und Soldatinnen der 2. Batterie des Artilleriebataillon 295, als auch Angehörige der Gemeinde Krauchenwies, nehmen daran teil.

Ab 13 Uhr besteht die Möglichkeit zur Besichtigung einer „Statischen Waffenschau“ mit Großgerät des Bataillons. Ein Pendelverkehr vom Rathaus Krauchenwies zur Krauchenwieser Küste ist im Zeitraum 13 bis 19 Uhr eingerichtet.